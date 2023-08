Stručnjak za transfere dobio opomenu zbog Gvardiola: Njemački direktor ga ‘oprao’

Joško Gvardiol je i dalje u RB Leipzigu, trenutno na pripremama njemačkog kluba, a priča o mogućoj selidbi u Manchester City ide dalje.

Prije sezone koju će Gvardiolov klub početi 12. kolovoza u Superkupu protiv Bayerna, 21-godišnji hrvatski reprezentativac radi sa svojim klupskim suigračima, a oko njega se odvila jedna priča u kojoj je ‘nadrapao’ Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu.

Talijanski novinar ovih dana ima pune ruke posla zbog brojnih transfera, a među njima, nedavno je Gvardiola već preselio u momčad Pepa Guardiole, no taj transfer u Manchester City se barem za sada nije ostvario.

Zbog toga, Romano je za svoju objavu na Twitteru zaradio prijave, a na koncu i oznaku da ne stoji njegova tvrdnja o dogovorenom transferu između RB Leipziga i Manchester Cityja.

Ain’t no way this happened to Fabrizio Romano of all people https://t.co/Lqr2XvuloK

— Mod (@CFCMod_) July 31, 2023