Strijelac Kramarić nakon pobjede: ‘Ovo smo dobili na iskustvo, a želimo nove uspjehe’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Dvije sigurne pobjede upisala je Hrvatska u rujanskom ciklusu i tako napravila važan korak prema Njemačkoj gdje se slijedeće godine igra europska smotra.

Armenija je pala s 0:1, a jedini strijelac bio je Andrej Kramarić: “Zadovoljni smo s tri boda, to je najbitnije i najvažnije. Očekivali smo da će ovo biti teško gostovanje, naravno možda je to moglo izgledati i malo bolje, ali neki put lopta ulazi sama od sebe. Zapravo, kako sam ga ja zabio, uz pomoć sreće, bilo je drugih mogućnosti da bude bolji rezultat. Da ponovim, najbitnije je da smo uzeli tri boda da možemo mirnije disati.“, rekao je za NOVA tv.

Komentirao je i izjavu izbornika da je ovo najteže gostovanje u skupini: “To se potvrdilo danas. Očekivali smo takvu utakmicu. Iskreno sad kad vratim vrijeme u nazad, ne znam kada smo pobjeđivali utakmice na ovim područjima. Svi znamo da su igrači i navijači na ovim područjima vrlo emotivni, svi daju maksimum i nije ih lako probiti.





Na sreću mi smo ih probili, ali na nesreću kasnije nismo mogli to realizirati. Moglo je to na papiru izgledati i puno bolje, ali tri boda su najbitnija.“

Korak do Njemačke

“Moram reći da smo izvukli utakmicu na veliko iskustvo, na bezbroj fenomenalnih utakmica koje smo odigrali zadnjih godina. Jednostavno imamo top momčad, ali to je nogomet. Moramo se potvrđivati svaki dan i svaku utakmicu.

Motivirani smo, vidim dečkima na licu da nismo zadovoljeni s onime što smo napravili. To mi se najviše sviđa u ovoj grupi jer ne slavimo ono što je bilo prije. Gledamo prema naprijed i želimo uvijek postizati nove pobjede i ciljeve. Nadam se da će tako biti u budućnosti.“, izjavio je Kramarić.

Nakon njega pred kamere je stao Bruno Petković: “Pa najbitnija su ta tri boda, sigurno da teška utakmica, ali imali smo, ne pamtim koliko prilika da ranije zatvorimo utakmicu. Mislim da smo zaslužili i više od 1:0′.”

Kapetan Dinama je zatim dodao: ” Možda smo morali biti odlučniji, malo koncentriraniji u završnici. I ovaj tip nogometa kojeg igra naš protivnik je jako fizički težak, možda malo teže noge, manjak koncentracije… Zadovoljan sam sobom, pogoci i asistencije su dio igre i želim doprinijeti, drago mi je da dobivam sve više minuta i da ću ih nastaviti dobivati.”

Turska u Osijeku

Utakmicu je komentirao i najskuplji branič svih vremena, Joško Gvardiol: “Moram reći da stvarno utakmica nije bila lagana trkački. Moram pohvalit cijelu ekipu, trudili smo se i prema naprijed i prema nazad. Ono što je bitno da svi funkcioniramo kao jedno. Naš cilj je ostvaren, dvije pobjede u ovom ciklusu. Sad se vraćamo u klubove i fokus stavljamo na klupske zadaće.“









“Kako sad stojimo bez problema bi se trebali plasirati na EURO. Vjerujemo u našu kvalitetu i očekujemo još jedan krug kvalifikacija. Radujemo se novim utakmicama, pogotovo onima kod kuće. Nadamo se da ćemo to osigurati kako treba.“

Za kraj kao i uvijek svoje viđenje dao je i izbornik Dalić: “Imali smo kontrolu cijelu utakmicu, puno šansi i posjeda. Taj drugi gol je nedostajao da privedemo utakmicu mirno, na kraju malo panike, to tako bude. Srećom nismo primili gol i dečkima čestitke na igri. Težak protivnik, vrući teren i mi smo se od prve minute postavili jako dobro. Bili su opasni i imaju tu kvalitetu, 1:0, ali možda je to mali, no dobro.”

“Dobili smo šest bodova, to je ono što smo htjeli, nismo pali i izgubili koncentraciju. U nekim situacijama nismo izgubili glavu, to se zna dogoditi. Ovo su protivnici koji nas ipak nekada znaju prevariti. Nismo izgubili motivaciju i to je dobro.”









Komentar na Ivanušeca: “Ivanušec je igrao jako dobro, zamijenili smo njega i Kramarića jer su bili iscrpljeni da ih malo odmorimo. Bruno jako dobro, imao je dvije šanse koje nije zabio, ali sve u svemu dobro. Bruno igra dobro u klubu i reprezentaciji i nadam se da će tako biti i u listopadu.”

Za kraj komentirao je Tursku u Osijeku: “Spremamo se za Tursku, Jedva čekam tu utakmicu, nisam bio na tom stadionu, kažu da je fantastičan i ima lijepu akustiku.”