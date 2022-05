STRAVIČNA SNIMKA S PROSLAVE NASLOVA: Snimljeno hladnokrvno ubojstvo navijača

Navijačko ludilo i animozitet prema suparničkom klubu nažalost ponekad dovedu do strašnih situacija, a jedna takva dogodila se u Portugalu za vrijeme proslave naslova njihovog najvećeg kluba Porta.

Naime, Porto je osvojio jubilarnu 30. titulu prvaka na gostovanju kod Benfice, a veliko slavlje pretvorilo u tragediju, kada je 26-godišnji Igor Silva izboden na smrt, a njegova djevojka je i dalje u kritičnom stanju.

Do tragičnog događaja došlo je nakon pobjede Porta na gostovanju u Lisabonu, gdje se Igor Silva sukobio s navijačem Porta, a onda je iznenada napadnu i izboden, te je od ozljeda preminuo na licu mjesta.

Napali djevojku

Silva je u tok trenutku bio s djevojkom, koja je pokušala pomoći, ali je i ona tom prilikom ozlijeđena, te je u teškom stanju primljena u bolnicu.

