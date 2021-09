STRAVIČNA OZLJEDA VELIKOG LIVERPOOLOVOG TALENTA! Salah nije mogao vjerovati, cijeli stadion ostao u šoku!

Liverpool je bez većih problema slavio na gostovanju kod Leeds Uniteda 2:0, ali utakmicu neće pamtiti po dobrome. Naime, jedan od najtalentiranijih engleskih igrača Harvey Elliot pretrpio je strašnu ozljedu.

18-godišnjeg veznjaka čeka duža pauza od nogometa jer je doživio prijelom noge u 60. minuti utakmice. Cijeli stadion primio se za glavu, a što je najgore glavni sudac utakmice nije svirao ni prekršaj. Nakon intervencije VAR-a Struijku je dodijelio crveni karton.

Čini se da je Elliot slomio gležanj nakon ružnog starta Leedsova igrača.

Elliot je povukao loptu prema sredini terena, a s leđa je na njega startao Struijk i to s dvije noge. Mladi nogometaš Liverpoola iskrenuo je nogu te je došlo do prijeloma.

Harvey Elliott just broke his ankle, prayers to him, one of my fav young players 💔 pic.twitter.com/rItfeaMHtB

