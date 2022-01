STRAVA ZA IGRAČA MANCHESTERA: Žena i djeca sakrivali se u kući pred provalnicima

Pljačke nogometaša postale su učestala stvar, a lopovi su kuću igrača Manchester Uniteda Victora Lindelofa “posjetili” kada je igrač bio na gostovanju u Brentfordu.

Kako se saznaje lopovi su upali u kuću Šveda i otuđili su nakiti i novac, ali na sreću nisu primijetili kako su kod kuće supruga i djeca igrača,

Na sreću gospođa Lindelof ostale je pribrana i sakrila se s djecom u ormar dok lopovi nisu otišli.

Dobio poštedu

Nakon što su nepozvani gosti napustili kuću pozvana je policija, a počinitelji su još uvijek nepoznati. Švedski nogometaš dobio je nekoliko dana odmora od trenera Rangnicka kako bi bio sa suprugom i djecom koji su i dalje u šoku.

Stoper Uniteda je s obitelji otišao u Švedsku i neće ga biti u rosteru za utakmicu protiv West Hama koja se igra u subotu.

BREAKING: Victor Lindelof's wife and kids forced to hide during break in at Man Utd star's home https://t.co/f0r04vBgIX pic.twitter.com/UrGXHqvwfQ

— Mirror Football (@MirrorFootball) January 21, 2022