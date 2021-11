STRAVA U KATARU! Radnici umiru na nesnosnim vrućinama, domaćini SP-a ne vide problem

Još je nešto više od godinu dana do najneobičnijeg Svjetskog prvenstva u povijesti, na koje se izravno plasirala i Hrvatska.

Naime, SP će se igrati u studenom i prosincu što je najveći novitet u povijesti održavanja prvenstava jer se inače igraju ljeti. Jednostavno, katarske nesnosne ljetne vrućine bile bi nemoguća misija za održavanje utakmica, stoga ovakav potez ne čudi.

Još jedan razlog zbog kojeg su sve oči uprte u Katar je i izrabljivanje imigranata koji cijeli dan rade po vrućini ne bi li završili izgradnju stadiona u zemlji. Iz dana u dan se dobivaju nove informacije, a svjedočanstva iz Katara su zaista tragična.

U razdoblju od 2011. do 2019., podaci govore da je na gradilištu umrlo oko 5.927 izbjeglica, a pakistanska ambasada u Dohi nadodaje još 824 žrtve u istom vremenskom razdoblju.

Imigranti u Kataru za 11 sati mukotrpnog rada dobivaju samo 12 funti. U jednom smjeru do posla putuju sat vremena, što im, naravno, nije plaćeno. Radnici cijeli dan provode na suncu, na neizdrživoj vrućini. Između ostalih, nedavno je danak platio i 39-godišnjak koji je preminuo u snu zbog cijelog dana provedenog na temperaturi od 40 stupnjeva celzijevih.

Jedan od većih problema je i nemogućnost imigranata da napuste zemlju. Za to im treba posebna dozvola od poslodavca koji im tu potvrdu u najčešćem slučaju uopće ne daju.

Ovaj problem digao je mnogo prašine u nogometnom svijetu, a nogometaši Norveške i Njemačke su prije svojih kvalifikacijskih ogleda u ožujku nosili majice s porukama podrške imigrantima. Pozvali su na bojkot SP-a.

These displays are all well and good, but they should have been happening back when these human rights ‘issues’ were first found, and by now we should have moved on to real action.









In reality, will either Germany or Norway boycott the WC if nothing changes? I highly doubt it. https://t.co/RHWRVUjWUh pic.twitter.com/pjicls5tMk

— Benjiesta (@benjiesta) March 29, 2021