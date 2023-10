Strava u Italiji, pronašli beživotno tijelo na parkingu stadiona

Strašne vijesti dolaze nam i susjedne Italije, gdje je nakon derbija Serie A između Napolija u Milana u Napulju u sklopu stadiona pronađeno beživotno tijelo jednog navijača.

Kako se doznaje, tijelo 42-godišnjaka pronađeno je u noći s nedjelje na ponedjeljak oko 2 sata ujutro na parkingu stadiona ‘Diego Armando Maradona’, predviđenom za gostujuće navijače.

Sama utakmica između Napolija i Milana završena je rezultatom 2:2, a Napoli je uspio sustići prednost gostiju od dva razlike u drugom poluvremenu.

Koban pad

Uskoro se saznalo kako je poginuo nesretni 42-godišnjak, a detalje je otkrio prijatelj poginulog koji je odustao od poduhvata ulaska na stadion s nesretnim prijateljem.

The body of a man was found in the parking area below the Stadio Diego Armando Maradona following Napoli’s Serie A clash with Milan.https://t.co/dbtk9Zub8Q #Napoli #NapoliMilan #SerieA #Calcio

— Football Italia (@footballitalia) October 30, 2023