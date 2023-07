Strava na treningu: Mladi nogometaš (17) samo se srušio, bore mu se za život

Strašne vijesti dolaze nam s treninga nogometne momčadi Long Island, gdje na samom početku trening srušio mladi 17-godišnji nogometaš Robert Bush.

Kako se doznaje Bush je doživio zastoj rada srca u ranoj fazi treninga, da bi mu u pomoć priskočili treneri, koji su ga reanimirali uz pomoć defibrilatora.

Hitna pomoć brzo je stigla na mjesto događaja i prebacili su Roberta Busha u bolnicu, gdje se trenutno bore za njegov život.

17 year old Long Island High School football player Robert Bush on life support after collapsing on July 3, 2023

“He had been on the field for 4 minutes before he bent over, then passed out due to a cardiac event at about 5pm”

He received CPR & defibrillator but his brain went… https://t.co/Jew8EUxzvt pic.twitter.com/80SOSGH0gS

— William Makis MD (@MakisMD) July 8, 2023