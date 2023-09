Strašne scene u Milanu, navijač izboden pred vlastitim sinom

Navijačko nasilje na žalost ne prestaje pa nam strašne vijesti dolaze iz Milana, gdje je pred utakmicu na San Siru između domaćina Milana i Newcastlea, koja je na rasporedu u utorak od 18 sati i 45 minuta, izboden navijač gostiju.

Navijači Newcastlea već dva dana uživaju u Milanu, snimke pijanih Engleza mogu se vidjeti svugdje po internetu, ali stižu i ružne vijesti o tome kako je jedan navijač izboden od strane Milanovih ultrasa.

Kako se doznaje, navijač Newcastle Uniteda Eddie McKay bio je u društvu sina i prijatelja kada ih je u ponedjeljak navečer napala skupina od sedam ili osam zamaskiranih Talijana.

Nesretni 58-godišnjak pokušao je pobjeći napadačima, ali nije uspio te je zadobio ubodne rane na rukama i leđima i trenutno je u bolnici, a njegovo stanje je srećom stabilno.

Newcastle fans being stabbed by AC Milan fans in Milan last night… 😨 #NUFC pic.twitter.com/vRvaZrx8kx

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) September 19, 2023