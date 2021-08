STRAŠNA TUČNJAVA U MANCHESTERU, GAĐALI SE STOLICAMA: Kakav uvod za utakmicu, šake letjele, intervenirala i policija!

Kakav uvod za utakmicu. Danas se susreču Manchester United i Leeds United, a navijači su napravili kaos po engleskom gradu.

U blizini Old Trafforda sukobili su se navijači Leedsa i Uniteda, a morala je intervenirati i policija.

Letjele su šake ulicama, ali ne samo i to.

U jednom trenutku počeli su se gađati stolcima iz obližnjeg kafića. Na društvenim mrežama je izašla snimka sukoba na kojoj se vidi kakav kaos je vladao ulicama engleskog grada.

Current scenes outside Old Trafford. Leeds United and Man United fans scrapping! 👊🏼

Madness 💀 pic.twitter.com/ztvLM5EDzM

— FutbolBible (@FutbolBible) August 14, 2021