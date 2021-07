STRAŠNA TRAGEDIJA, PRONAĐEN MRTAV NOGOMETAŠ (28) Zašto je ovo već treći slučaj u šest mjeseci iz istog kraja?

Emiliano Cabrera, 27-godišnji nogometaš iz Urugvaja, počinio je samoubojstvo. To je samo još jedna u nizu takvih tragedija koja je zadesila zemlju bivših svjetskih prvaka.

Naime, Cabrera je treći nogometaš u zadnjih šest mjeseci koji je počinio samoubojstvo. Prije njega, život su si oduzeli Santiago Morro Garcia i Williams Martinez.

“Imao je kompleksnu, problematičnu obiteljsku situaciju koja je utjecala na razvoj depresije”, pišu mediji o ovome slučaju.

U veljači si je život oduzeo 30-godišnji Santiago Garcia, a samo nekoliko dana kasnije pronađen je mrtav i Williams Martinez.

