Strašna tragedija mlade reprezentativke (27): ‘Njena smrt veliki je šok za sve nas’

Strašna tragedija dogodila se tijekom planinarenja na Islandu, gdje je u nesreći prilikom pada s litice, život izgubila mlada 27-godišnja reprezentativka Moldavije, Violeta Mitul.

Kako se doznaje iz lokalnih medija Mitul je bila na planinarenju u blizini grada Vopnafjörðura, gdje je i živjela posljednjih nekoliko mjeseci, kada je pala s litice i mladoj nogometašici nažalost nije bilo spasa.

“S najdubljom tugom u našim srcima javljamo kako je iznenada preminula naša igračica, suigračica i prijateljica, Violeta Mitul, koja je preminula u nesreći koja se dogodila 4. rujna u dobi od samo 26 godina. Obitelj Vopnafjörðura je obavijena tugom”, napisali su i njenog kluba Einherji Vopnafjörður.

European football is mourning Moldovan national team player Violeta Mițul, who has passed away at the age of just 26 following a tragic accident.

Rest in peace, Violeta.

— UEFA (@UEFA) September 8, 2023