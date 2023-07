Strašan šok za reprezentativca Italije: Lopovi napali i opljačkali suprugu i njega u njihovom domu

Pljačke nogometaša postale su učestala pojava, a na meti lopova često su igrači francuskog prvaka PSG-a, koji su opet napadnuti i opljačkani u njihovom domu.

Kako donose mediji iz francuske, zadnji na meti lopova bio je golman PSG-a i talijanske reprezentacije Gianluigi Donnarumma, koji je napadnut je u njegovom domu u Parizu, u kojem je bio zajedno sa suprugom.

Pljačka se odigrala u noći s četvrtka na petak, a kako se doznaje, Donnarummu i njegovu suprugu lopovi su navodno zavezali i skinuli im odjeću te ih potom opljačkali.

