STRAŠAN ŠOK ZA DALIĆA: Ružna ozljeda našeg najskupljeg nogometaša

Baš kada smo se ponadali kako Vatreni uspijevaju izbjeći ozljede pred Svjetsko prvenstvo u Kataru, danas se na žalost ozlijedio najskuplji igrač vatrenih.

Naime, već u 18. minuti tijekom utakmice Bundeslige između RB Leipziga i Freiburga ružno se ozlijedio veliki adut Hrvatske Joško Gvardiol.

Kako se doznaje naš stoper slomio je nos i možda jagodičnu kost, a Jošku se nakon sudara glavama sa suigračem Willyjem Orbanom zatvorilo i oko.

Gvardiol comes off early with an injury to his head. pic.twitter.com/3ARs7z8ls2

— CroatianSports (@CroatianSoccer) November 9, 2022