Strahovao je za život, a Hrvatski vojnik mu je tada rekao: ‘Idi igraj nogomet’

Priče mnogih sportaša koji su bili zahvaćeni ratnim vrtlogom u bivšoj Jugoslaviji imaju neke dramatične trenutke, a svojih se prisjetio legendarni nogometaš pa potom i dužnosnik Bayerna, Hasan Salihamižić.

Salihamidžić je baš počeo davati naznake svojeg velikog talenta prije raspada bivše države pa je tako bio pozvan na okupljanje kadetske reprezentacije Jugoslavije u Beograd 1992. godine, kada je već bio u jeku napad srpskih paravojnih snaga i JNA u Hrvatskoj i BiH.

Mladi nogometaš uspio je uz pomoć oca, koji je njega i suigrača uspio odvesti na zadnji let iz Sarajeva prema Beogradu, kako bi njegov sin mogao otići na okupljanje reprezentacije.

