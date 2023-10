Strahonja komentirao suđenje: Evo kako je ocijenio Pajača

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Najveći derbi hrvatskog nogometa odlučen je pogotkom Emira Sahitija iz 59. minute. Hajduk je drugi put ove sezone pobijedio Dinamo. Ovim slavljem pred rasprodanim splitskim stadionom došao je do 21 boda te se nalazi na prvom mjestu. Rijeka je druga s 19 bodova, a treći Dinamo ima 16 bodova i utakmicu manje.

Glavni sudac susreta bio je Igor Pajač. Pomoćnici su bili Ivan Mihalj i Vedran Đurak, a četvrti sudac bio je Zdenko Lovrić. U VAR sobi bili su Marin Vidulin i Goran Pataki. Sudački ekspert Marijo Strahonja u HRT-ovoj emisiji Stadion komentirao je suđenje na derbiju Hajduka i Dinama.

“Pajač je zaslužio visoku četvorku, možemo biti zadovoljni. Siguran, miran i staložen, što su preduvjeti za kvalitetnu kontrolu i vođenje utakmice. Impresivno je ušao u utakmicu s obzirom na dvije incidentne situacije. Dobro je vodio utakmicu, dao je žute kartone Emreliju i Melnjaku. Možda oko 35. minute jedan krivi aut…”





Pohvale

Zatim je dodao: “Vrlo dobar menadžment obiju klupa, treneri su ga uvažavali. Moramo biti zadovoljni suđenjem. Utakmica nije bila jednostavna. Bio je pokretljiv, u svakom trenutku na dobrom mjestu. Možemo pričati o jednom-dva prekršaja, u ovakvom intenzitetu mora biti propusta.”

Penal na Vidoviću: “Vrlo dobra pozicija, kontrolirao je situaciju. Radi se o driblingu, nije bilo kontakta, Vidović to vrlo vješto radi. Moglo se čak tražiti žuti karton za simulaciju. Ključna odluka je da nema kaznenog udarca. Pajač je donio samostalnu odluku, koju je VAR potvrdio. Govorom tijela dao je do znanja da nema kaznenog udarca. Vrlo dobra situacija u začetku utakmice.”

Ruka Bulata: “Jednako dobra pozicija, pogledajte gdje se on nalazi. Ovdje se radi o potpornoj ruci – igrač koji dolazi pada na tu ruku i poklapa ruku. Ona je u igračkom području tog igrača koji pada. To nije kažnjivo jer je obrambeni igrač okrenut leđima. Vrlo dobra odluka. Naravno, igrači traže penal kao i svi drugi igrači, no brzo su prihvatili odluku. Obje situacije u kaznenom prostoru procijenio je vrlo dobro.”