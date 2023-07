Strahonja komentirao derbi: Penal za Dinamo trebalo je ponoviti

Autor: Dnevno GIŠ

U emisiji HTV-a ‘Stadion’, sudački ekspert Marijo Strahonja komentirao je odluke glavnog suca derbija između Hajduka i Dinama Igora Pajača, koji je po Strahonji imao jednu kardinalnu grešku.

“Pajaču je to bila vrlo dobra utakmica, dobro je kontrolirao utakmicu, imao je prekrasnu sliku svojih odluka. Od početka je Livaji dao do znanja da neće tolerirati iskakanja, Krovinoviću je vrlo brzo dodijelio opomenu. Kad se tenzija počela dizati, kvalitetno je govorom tijela i reakcijama to anulirao, definitivno dobro suđenje”, rekao je na početku Strahonja i komentirao četiri sporne situacije na derbiju.

Prva sporna situacija je položaj Ivanušeca kod gola Petkovića za vodstvo Plavih, gdje je postojala sumnja da je smetao vrataru Bilih:





“On se tu našao, ali nije očigledno omeo vratara u niti jednom trenutku. Vratar je cijelo vrijeme vidio loptu i on mu nije smetao. Prije dvije-tri godine za ovakve situacije je bila smjernica da je ometanje, no za današnje smjernice, on ga nije omeo iako su bili blizu. Ispravna odluka”, mišljenja je Strahonja.

Velika greška

Druga situacija je bila u kaznenom prostoru Dinama, kada je Moharrami igrao rukom, a onda kontakt Ristovskog i Pukštasa:

“Ova ruka, lopta se odbila od tijela u ruku, ovo prema pravilima nije kažnjivo, ispravna odluka, nije kažnjivo. Pukštas je prvi igrao loptom, no bila je to nekomforna priča, lijeva noga je već krenula padati i tek je potom došlo do kontakta na potkoljenici, to nije bio intenzitet za penal. On bi pao i prije, došao je s ispruženom nogom. Ovo je nogometno ispravna odluka i na sučevoj sam strani”, govori Strahonja, ali Pajaču nalazi veliku zamjerku:

🇭🇷 Dinamo Zagreb vs Hajduk Split 21/07/2023







“Sam penal nije upitan, no prema pravilima nogometne igre ovaj način izvođenja nije ispravan i trebalo ga je ponoviti jer je igrač Hajduka prerano ušao u kazneni prostor. To gleda glavni sudac, teško mu je imati fokus jer mora gledati izvođača, a zna da je izvođač Petković, koji fintira.

VAR se ne javlja, javio bi se eventualno da je odbijena lopta od vratara došla do tog igrača. Ovakve stvari se često događaju. Trebalo bi imati kvalitetniju kontrolu. No imam naznake da se u Uefi i Fifi nešto kuha, nešto će se mijenjati, igrači koji ovako uđu rijetko utječu na gol”, govori Strahonja i dodaje kako kod pobjedničkog gola Hajduka nije bilo zaleđa prije kornera:









“Ovo nije zaleđe, napadač Hajduka u niti jednom trenutku nije utjecao na igru ili suparničkog igrača. Livaja je bio dovoljno odmaknut, iako u poziciji zaleđa, no nekažnjivu u odnosu na obrambenog igrača”, zaključuje Strahonja.