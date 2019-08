ŠTO VELI NOVO HAJDUKOVO POJAČANJE U AKADEMIJI? ‘Imamo dobre trenere, puno je Hrvata svjetski vrh’

Boro Primorac novi je voditelj Hajdukove Akademije “Luka Kaliterna”, na toj poziciji naslijedio je smijenjenog Krešimira Gojuna.

Zanimljivo je vidjeti njegov kratki prvi medijski istup za medij.

„Cilj je stvarati dobre igrače, sposobne, da su odgojeni tako da vole klub, da su veliki u svakom pogledu, samo takvi mogu doseći visine„, rekao je iskusni Primorac.

On je je svoju igračku karijeru započeo u mostarskom Veležu, dok je u dresu Hajduka odigrao 283 utakmice. U trenerskim vodama je tridesetak godina, a prvi klub bio mu je francuski Cannes.

Javnosti je najpoznatiji kao dugogodišnji pomoćnik Arsenea Wengera s kojim je proveo gotovo 22 godine na klupama japanske Nagoye i Arsenala.

Neovisan, materijalni situiran, sigurno će se znati othrvati raznoraznim pritiscima kojih u Hajduku ima, a kao predan radnik može biti jamac konačnog napretka mladih igrača.

„Velika mi je čast biti tu jer Hajduk je uvijek dio moga srca. Znam da je to veliki klub, za mene najveći u Hrvatskoj. Znam da je to velika obveza, ali mislim da možemo učiniti navijače sretnim„…

Objasnio je i kako je konačno došlo do suradnje, a nije tajna da je i prije bio kontaktiran.

„Kad su me zvali, odmah sam bio spreman pomoći i napravit ću sve što mogu da imamo više igrača i u hrvatskoj reprezentaciji i u našoj momčadi, da radimo profesionalno. Mislim da imamo već dobre trenere, dosta je Hrvata među najboljim igračima na svijetu„