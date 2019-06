ŠTO TO DALIĆ IZVODI?! Imamo svojevrstan presedan, evo zašto je izbornik izdao rijetko viđenu naredbu!

Nema odmora dok traje obnova! Obnova momčadi, nacionalne, pod paskom izbornika Zlatka Dalića. Jer, iznenađujuće je odjeknula njegova naredba da svi koji bili pozvani za rješavanje Walesa ostaju u kadru, zajedno, za prijateljski dvoboj protiv Tunisa u Varaždinu…

U nedavnoj i davnoj prošlosti obično bi se nakon ovakvih teških i uspješnih akcija pribjeglo izlasku u susret igračima, one starije, veterane, zaslužne i najbolje pustilo bi se na odmor. Sve dosad!

Dalić zna što radi, momčad mu je posve nova, pa igrači se jedva poznaju, a on toliko inzistira na zajedništvu da je sada odlučio prekinuti tu tradiciju, ni Modrića nije pustio na odmor, makar da ga je Luka to trazio zacijelo bi pristao, nevoljko, ali bi pristao.

Dalić očigledno i u savezu i kod igrača hoće stvoriti terminalnu atmosferu, punu naboja, druženja, zajedništva i motiva, a kako mu je u momčadi mnogo novih igrača ne želi ih ostaviti same nego h uputiti da gledaju kako se ponašaju prekaljeni borci. Onima koji su pretpostavljali da bi mogli na odmor sada ništa drugo ne preostaje nego da se ponašaju kao učitelji novim izabranicima, a ovim potezm Dalić je nametnuo još jedno rješenje.

Naime, jasno da time želi poručiti kako baš nitko nije pretplaćen na mjesto u reprezentaci, pa i oni najveći, pa i oni koji daju golove, ali ne dodavaju, kao i oni koji misle da će mirovinu dočekati u hrvatskom dresu.

Takvim nastupm Dalić nije jednim udarcem ubio dvije muhe, već cijelo jato, očito je željan mobilizacije i rezultata, a za to mu treba momčad koja se poznajeu dušu. A gdje ćeš ljepše nego da u ove kipuće dane svi budu zajedno, pa čak i da se zajedno pate.

Novi smjer izbornika Dalića potaknut je svim tim razmišljanjima i autoru ovog teksta se baš dopada. Jer, smiješno je dosad bilo gledati zbijeg iz nacionalne momčadi nakon velikih utakmica, pobjeda, slavlja…

Tako nešto se Daliću dogodilo na turneji po SAD, nakon dvoboja protiv Meksika protiv Perua je igrala druga momčad, jer su kotači momčadi jednostavno kao na nizbrdici požurili kućama, dobro je to on zapamtio. Makar, bilo je i koristi od tako okrnjene Hrvatske, zablistao je Rebić, dao pozornost na sebe i eksplodirao na svjetskoj smotri.

No, kritike na takav način vođenja momčadi dobro su ga uzdrmale i on se više neda nagovarati. I neka! Sjećanja naviru, svi su izbornici dosad u sličnim situacijama popuštali igračima, napose nakon finog rezultata, što ovaj protiv Walesa i jest.

K tome, Varaždin će eksplodirati, grad novog prvoligaša imati će prigodu gledati sadašnje “vatrene”, a ne neku pričuvno skrpanu momčad. Dalić, iskonski Livnjak, osjeća se Varaždincem, on je pravi “domovine sin” i to je bio sigurno jedan kilogram u toni razloga zašto je sve igrače poveo sa sobom.