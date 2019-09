ŠTO TO ČINI DOMAGOJ VIDA: Skrivio najstrožu kaznu i sudac nije imao milosti

Hrvatski reprezentativni stoper Domagoj Vida isključen je u 6. minuti susreta 4. kola turskog prvenstva u 2-3 (0-1) gostujućem porazu Besiktasa od Gaziantepspora.

Vida je pokušao atraktivno izbiti loptu ispred svog kaznenog prostora, ali ju je promašio, da bi potom u vlastitom 16-ercu rukama gurnuo u leđa domaćeg napadača te skrivio kazneni udarac i zaradio isključenje.

Gaziantepspor je is tog 11-erca i poveo, da bi u nastavku stigao i do vodstva od 3-0. No, Besiktas, koji je u međuvremenu ostao s devet igrača, uspio je smanjiti na konačnih 3-2.

S četiri osvojena boda Besiktas je tek 11. na ljestvici, dok je Gaziantepspor šesti sa sedam bodova.

Na vrhu je Alanyaspor s devet bodova.