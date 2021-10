ŠTO TI JE MOMČAD BEZ HRVATA! DERBI U OBILJEŽJU ‘KOCKICA’! Jedan ozlijeđen, drugi na klupi, a treći zabija dok četvrti – trenira

Danas su se u sklopu prve utakmice devetog kola talijanske Serie A sastali Torino i Genoa, a domaća momčad je na kraju slavila 3:2.

U neizvjesnoj golijadi posljednji pogodak za domaćine postigao je Josip Brekalo, kojem je to drugi pogoda u Italiji od kad je stigo na posudbu iz njemačkog Wolfsburga.

Brekalo je postigao pogodak za 3:1 u 77. minuti kada je lijepo utrčao u peterac gostiju te spremno pospremio Praetov ubačaj.

Torino je na poluvremenu vodio 2:0, a pogotke su postigli Sanabria u 14. minutei te Pobega u 31. Na 2:1 smanjio je Destro u 70. minuti, a samo sedam minuta kasnije Vatreni je vratio Torinu dva gola prednosti. Konačan rezultata postavio je Felipe Caicedo u 81. minuti.

👊 #Croatia international Josip Brekalo scores his second @SerieA goal of the season, as his @TorinoFC_1906 defeats Genoa 3:2 – well done! #BeProud #Vatreni❤️‍🔥 https://t.co/T4SB2VcZwN

— HNS (@HNS_CFF) October 22, 2021