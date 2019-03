ŠTO SU TO NAPRAVILI SUTKINJI? Ovo je novi vrhunac primitivnog ponašanja na nogometnim igralištima!

Rosana Paz, jedna od pomoćnih sutkinja na utakmici između Marquesada i San Martina u šestom razredu argentinskog nogometa, napadnuta je kipućom vodom u posljednjim minutama utakmice.

Dogodilo se to dvije minute prije kraja utakmice, dok je domaća momčad vodila s 1: 0, kada je drugi pomoćni sudac donio odluku koja nije išla na ruku domaćina. Paz je objasnila što se dogodilo:

“Osjećala sam kako mi bacaju kipuću vodu po leđima. Pozvala sam suca i zamolila da se donese hladna voda kako bi se smirila opeklina. Željeli su prekinuti igru, ali smo postigli dogovor i odlučili nastaviti”.

Paz je odvezena u bolnicu gdje joj je liječnik rekao da ima “ozbiljnu opeklinu”.

“Bilo da je riječ o muškarcu ili ženi koja je napadnuta, to se ne smije dogoditi. Ali neću odustati. Nastavit ću. Teško je biti žena u nogometu, ali ja neću odustati. Nadam se da ću i ovog vikenda suditi”, dodala je Paz.

After having scalding water thrown on her back at the end of a game in Argentina, Rosana #Paz had this to say. 💪👏 pic.twitter.com/vCPeChySrC

— DW Sports (@dw_sports) 27. ožujka 2019.