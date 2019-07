Photo by Ryan Pierse/Getty Images

ŠTO SE DOGAĐA S VRSALJKOM?! Španjolci otkrili što će biti s njegovom karijerom i gdje će igrati

Ključni je igrač u reprezentaciji Hrvatske, prodoran je desni bek sa sjajim defanzivnim i ofanzivnim sposobnosti, precizna centaršuta, u najboljim je godinama, a budućnost mu je neizvjesna. Šime Vrsaljko i dalje je igrač Atletico Madrida jer ga Inter nije odlučio otkupiti na kraju sezone koju je proveo na posudbi u redovima ‘nerazzurra’.

Budućnost Šime Vrsaljka potpuno je nesigurna, tvrdi to ugledna španjolska Marca. Vrsaljko je već mjesecima izvan pogona. U veljači je podvrgnut operaciji križnih ligamenata koljena i čeka ga dugotrajni oporavak, sigurno tamo do jeseni.

No, pitanje je što onda? Marca pak tvrdi kako bi Vrsaljko mogao oživjeti svoju karijeru u Atleticu i to zato što klub provodi veliku čistku i do sada su otpisani Juanfran, Felipe Luis, Diego Godin kao i Lucas Hernandez, sve obrambeni igrači. Simeone bi mogao posegnuti za Vrsaljkom, uvjerena je Marca, ali prijelazni rok se tek zahuktava i tko zna gdje će Vrsaljko završiti.