ŠTO SE DOGAĐA S RONALDOM? Poznati novinar tvrdi da imamo novi zaplet!

Cristiano Ronaldo oprostio se od suigrača i planira napustiti Juventus, o tome je pričao i trener torinskog kluba Massimiliano Allegri, a dok je taj dio priče pri kraju, čeka se odgovor na pitanje o klubu u kojem će veliki Portugalac nastaviti karijeru.

U prvom planu bio je Manchester City, ali po informaciji koju je donio poznati novinar Fabrizio Romano, čini se da je u prvom planu sada drugi klub iz Manchestera, onaj s Old Trafforda.

Otvara se mogućnost da Ronaldo nastavi karijeru u Manchester Unitedu, čime bi se vratio u klub u kojem je već bio od 2003. do ’09., na svojoj prvoj postaji izvan Portugala. Romano je objavio da je posao blizu završetka.

Poznati novinar prenio je čime se bavi Jorge Mendes, portugalski nogometni agent koji surađuje s Ronaldom. Manchester United poslao je ponudu ugovora i portugalska zvijezda ga je voljna prihvatiti.

Jorge Mendes have just received official contract proposal by Manchester United for Cristiano Ronaldo. The comeback is more than close – now at “final stages”. 🔴🇵🇹 #MUFC

Cristiano wants to re-join Man United. He’s ready to accept “as soon as possible”. pic.twitter.com/OgahjDUi76

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021