ŠTO SE DOGAĐA S OTPISANIM VATRENIM? Već je više puta ponovio istu stvar

Najpoznatiji izgnanik iz hrvatske nogometne reprezentacije Ante Rebić, ima neobičnu sklonost nestati s društvenih mreža, a bivši Vatreni ispao je i iz reprezentacije nakon što je kritizirao Dalića na Instagramu.

Prvi put Rebić je nestao s Instagrama kada mu je komentar na društvenoj mreži ostavio bivši suigrač i trenutni ljubitelj klađenja Romano Obilinović.

Naime, u dvoboju 25. kola Serie A u sezoni 2019/20 Milan je u kao gost u Firenci odigrao 1:1 protiv Fiorentine, a gol za Milano zabio je Rebić. Ante je pogodak proslavio i postavljanjem fotografije na Instagram, na što mu je Obilinović poručio da mu javi kada misli sljedeći put zabiti gol.

“Što ne govoriš daš davati pa da posolin…”, napisao je Obilinović, a nakon toga je Rebić po prvi puta nestao s Instagrama.

Povijest nestajanja

Drugo gašenje profila dogodilo se nakon kritike Dalića nakon Eura kada je napisao:

“Nakon svega nije ni bitno tko je ‘krivac’, činjenica je da smo zadnje 2-3 godine govno, uz prikladni emoji. Osobno mi je žao što nismo imali nekoga da iskoristi ovu talentiranu generaciju + dva genijalca (L i M), da napravimo nešto (puno) više na ovom prvenstvu”, napisao je Rebić i poslije se dotakao i TV komentatora:

“A stručLJAci s TV-a; ostavite gemišt prije emisije i navijajte za Hrvatsku! ‘Zajedno smo jači’ #robigoraneiostalasamovojsko. Još jednom, hvala svim navijačima koji su došli u Kopenhagen. Iznad svih – Hrvatska”, napisao je Rebić a zatim sve obrisao, da bi u rujnu prošle godine, dok je hrvatska igrala mini ciklus kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru Rebić opet privremeno ugasio svoj profil, da bi to učinio i danas.

Inače Rebić je bio ozlijeđen, ali je danas najavljen na klupi Milana u ogledu četvrtfinala talijanskog kupa protiv Lazija.

Milan prepare Coppa Italia changes against Lazio: Milan are expected to have Fikayo Tomori and Ante Rebic on the bench for the Coppa Italia quarter-final against Lazio, bringing in Junior Messias and Brahim Diaz. This is a one-off match to be decided on… https://t.co/PMYY04mkA8 pic.twitter.com/XRI8J5oxDa

— ASRoma_MP (@ASRoma_MP) February 8, 2022