ŠTO SE DOGAĐA S LOVRENOM? Jedan njegov suigrač već je napustio klub, nejasno je što je s Vatrenim

Sportske sankcije koje su nametnite klubovima s područja Rusije dovele su u velike probleme te kolektive, a kako su i ekonomske sankcije počele činiti svoj danak, uz neslaganje s ruskom invazijom, mnogi strani sportaši odlučili su napustiti svoje klubove.

Tako se postavilo i pitanje o statusu našeg reprezentativca u Zenitu iz St. Petersburga Dejana Lovrena, za kojeg je dio medija u Rusiji pisao kako je zatražio raskid ugovora s klubom.

Naravno napisi su pobudili interes javnosti, te se po pitanju Lovrena morao oglasiti direktor kluba Aleksandar Medvedev i umiriti navijače.

Provokacija i besmislica

“U kontaktu sam s Dejanom. Potvrdio mi je da je informacija o njegovoj želji za raskidom ugovora besmislica i provokacija”, rekao je Medvedevu Lovren, a prenosi portal sports.ru.

Ukrajinski branič i Lovrenov suigrač Jaroslav Rakicki napustiti je Zenit prije isteka ugovora, a klub mu se zahvalio na suradnji i poželio njemu i obitelji sve najbolje.

Lovren je za 12 milijuna eura napustio Liverpool u ljeto 2020, a vatreni je za Zenit upisao 47 nastupa uz dva pogotka i dvije asistencije.

⚡️ Following Rakitskiy’s departure, Dejan Lovren has reportedly indicated he does not wish to return to Zenit and plans to terminate his contract also. https://t.co/nMOO0YZdbb

— SoRare Russia (@SoRareRussianPL) March 2, 2022