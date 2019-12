ŠTO KAŽE NAJBOLJI IGRAČ PRVE HNL? ‘Farbali su me da je povratak u Dinamo moj korak unazad!’

Bila je to doista sezona iz snova nogometaša kojeg su svi zaboravili, a on se vratio na veličanstven način. Sad je ostao i najbolji igrač ove godine u Prvoj HNL, i to prema izboru kapetana svih prvoligaških sastava, u anketi koju organizira tportal.

Petkovićeve riječi potvrđuju da je i on silno zadovoljan ovogodišnjim učinkom. Ushićen je pričao nakon dobijanja priznanja i nagrada…

“Debitirao sam u reprezentaciji, zabio sam pogodak u važnoj utakmici protiv Slovačke, zabio sam gol u Ligi prvaka. Jako puno toga dobroga mi se dogodilo u 2019. godini i teško mi je izdvojiti neki poseban trenutak,” kazao je Petković dodavši: “Nadam se da će iduća godina biti još bolja. Nastavljam raditi maksimalno, neću se zadovoljiti s individualnim nagradama. Uvijek u životu težim da budem bolji iz dana u dan i vjerujem da iduća godina može biti još bolja.”

Onda je zahvalio Dinamu…

“Dolazak u Dinamo bila je prekretnica u mojem životu i karijeri. Po nekima je to bio korak unazad, ali shvatio sam da moram nešto promijeniti, znao sam da u Italiji više ne ide,” kazao je.

Petković je na “Čizmi” proveo šest godina (2012.-2018.) promijenivši sedam klubova. Igrao je za Cataniju, Varese, Reggianu, Virtus, Trapani, Veronu i Bolognu.

“Moj cilj je bio igrati za reprezentaciju, možda nisam vjerovao da će sve dogoditi tako brzo, ali uvijek sam vjerovao u svoje kapacitete. Uz puno rada i sportske sreće to mi se i poklopilo. Bilo je puno nepravdi tijekom moje karijere, sada mi se to vratilo na najbolji način. Želja svakog igrača je završiti u nekom svjetskom top-klubu, ali nemam nikakve informacije o tome. Lijepo mi je u Dinamu, ovdje su mi obitelj i prijatelji i nemam razloga za odlazak,” rekao je Petković.

Otkako je u ožujku ove godine debitirao za hrvatsku reprezentaciju, Petković u dresu ‘Vatrenih’ igra sjajno. U osam nastupa zabio je pet golova.