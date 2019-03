ŠTO JE DALIĆU OVO TREBALO?! Izbornik napravio rijetko viđen gaf koji ne priliči vrhunskim trenerima!

Moramo se zapitati jer nekako se čini ispravnim. Zašto je izbornik Zlatko Dalić zabrazdio u jeftini populizam? Krenulo je to još nakon srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, kada je izbornik tjednima ‘prelamao’ hoće li ostati ili će ipak prihvatiti neku od unosnih ponuda koje ima izvana.

Ostao je Dalić na kraju. A narod nošen pobjedničkim vjetrom iz Rusije, danima je slavio njegovo slavodobitno ‘ne’ udvaračima, odnosno, produljenje suradnje s Hrvatskim nogometnim savezom. Spustio se tada čak i vrhovni poglavar HNS-a, Davor Šuker, među raju kako bi se malo poslikao s izbornikom.

Dalić je onog trenutka kada je izgubio od Francuske u finalu ušao u povijest kao čovjek koji je napravio za hrvatski nogomet više od svih, pa ipak to nije bilo dovoljno, već se oko njega morao raditi kult ličnosti. Čemu? Čovjek je zauvijek zadužio hrvatski nogomet, pa i hrvatsku javnost jer ono što su reprezentativci postigli na Svjetskom u Rusiji ravno je čudu. Pisali smo već puno puta da je tu bilo podosta sreće, metafizike, nadnaravnog motiva kod pojedinih igrača i da se štošta poklopilo, a Dalić je to mudro iskoristio, dogurao do finala i uvijek ćemo mu biti zahvalni na tome.

Nemoralne ponude

Međutim, pojedini događaji nakon Mundijala jednostavno ne idu u prilog izborniku. U slučaju da niste primijetili, a vjerojatno jeste, Dalića ima posvuda, dakako kada nisu pripreme i kada nije fokusiran na rad s reprezentacijom. Te je na turneji na kojoj predstavlja knjigu, te posjećuje razne događaje, konferencije, drži predavanja, susreće se s navijačima, podržava političke skupove, to jest, izbore snima reklame… Na neki način to su vrlo nekonvencionalne metode ponašanja za jednog izbornika, ali u Hrvatskoj su prihvatljive. Svi bi sada uzeli dio Dalića, a on to mudro koristi. Čovjek je bez mrlja u karijeri, krvavo je radio za sve što je stvorio i sada neka uživa u popularnosti, dapače.

Samo, jednu stvar nikako ne možemo prožvakati. Naime, Dalić već drugi ili treći put, ovisi kako gledate, ulazi u priču o nemoralnim ponudama iz Kine ili neke druge egzotične destinacije.

Dva dana uoči prve kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo 2020., Daliću je navodno stigla nemoralna ponuda i to onakva kakva se ne odbija. Ponuda dolazi iz Kine, a pojedini mediji tvrde kako je ona apsolutno istinita.

Kineski Dalian Yifang, klub koji je nedavno pokušao akvizorati Marija Mandžukića, ponudio je hrvatskom izborniku ugovor na tri godine uz astronomsku plaću od deset milijuna eura, što je jedva dva milijuna manje od one koju Zinedine Zidane ima u Real Madirdu, recimo.

Ipak, Dalić će vjerojatno i ovaj put reći ‘ne’.

“Kinezi su bili i u Hrvatskoj i podebljali su ponudu, no moj fokus je i dalje na reprezentaciji i utakmicama s Engleskom i Jordanom. Nije u šoldima sve”, rekao je izbornik Zlatko Dalić u listopadu prošle godine nakon što se i tada pojavila vijest o nemoralnoj ponudi. Ako tome pridodamo i glasine o odlasku koje su uslijedile nakon SP-a, dolazimo do toga da izbornik već treći put napuhava balon koji na kraju sam probuši. U oba slučaja slavljen je, kod velikog dijela nacije, kao heroj…

“Odlazi li izbornik”?

Pitamo se opet čemu to, pobogu? Vidite li možda Simeonea, Zidanea, Kloppa, Guardiolu, pa čak i ove iz ‘skromnijih’ i nama bliskih klubova poput Bjelice, Bišćana, Orešćanina, kako javno govore o tome tko im sve nudi i kakve bogate ugovore. Mislite da nitko od njih ne dobije svako malo ponudu iz Kine, Irana, Saudijske Arabije? Dobije, ali ona ne dospije u medije niti se o njoj danima, u jeku turbulentnih kvalifikacija ili četvrtfinala Lige prvaka, razglaba po medijima uz panične naslove “Odlazi li izbornik Dalić”?!

Ne govorimo da Dalić sam plasira ovakve informacije, to ne možemo tvrditi jer čovjek izbjegava razgovarati o tim temama, ali možda ih ‘pušta’ netko blizak njemu. No, zašto onda, kako navodi Jutarnji, Dalić sa smješkom odgovara na upite o ovoj temi.

“Na pitanje opsjedaju li ga i dalje emisari arapskih i kineskih klubova ili u Aziji polako izlazi iz mode, Dalić se prvo zagonetno smješka, a onda ipak prihvati igru”, piše to Jutarnji o Daliću.

Treba li ovo Daliću?

Mi se pitamo, uz dužno poštovanje izborniku, čemu onda ovako bezvezno koketiranje s medijima i ovakav jeftini populizam? Treba li čovjeku koji je osvojio drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu sa zemljom koja broji nešto više od četiri milijuna stanovnika, napuhavanje balona o multimilijunskim ponudama iz Kine, koje on uredno odbija, kako bi na koncu ispao heroj? Dalić je ušao u legendu zbog onog što je napravio i zašto sada to kvariti ovakvim populističkim spinovima?

Hrvati možda jesu atavistički narod, da ne kažemo neku ružniju riječ, koji živi isključivo u povijesti i to na vrlo selektivn način, ali jednom će im prekipjeti i netko će u kritičnoj masi, koja slijepo podržava izbornika i njegove pretpostavljene, reći: “Dobro, neka ide više”. I tu onda priča o kultu ličnosti i Daliću heroju prestaje.

Sukus bi bio, da baš ne ispadnemo “mrzitelji svega hrvatskog” koji se usude docirati izborniku, Daliću ne trebaju ovakvi spinovi, ne treba mu kult ličnosti, pojavljivanje na političkim skupovima, reklame na TV-u, dovoljno je napravio da mu status u reprezentaciji ostane nedodirljiv. Nekada je dovoljno ostati skroman, kako je Dalić i počeo, da bi postao još veći, a jednom kada se krene u populizam, obično se stvaraju i oponenti. Vrlo glasni i opasni oponenti.