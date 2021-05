ŠTO HAJDUKU TREBA DA OSVOJI NASLOV PRVAKA? Uz hrpu preplaćenih i limitiranih igrača, postoji i još veći problem!

Autor: Andrija Kačić Karlin

U svijetlu vijesti da je udruga Naš Hajduk svježom kupnjom dionica nogometnog kluba dosegla iznad 25 posto dionica, dakle kontrolni paket Hajduka – mnogi će se zapitati što to znači. Varijanti ima bezbroj, ali ruku na srce, bez obzira na vlasnika ili model upravljanja klubom ovaj slavni klub na put oporavka može izvesti samo trofej, trofejna sezona, konkurentnost u domaćem prvenstvu i fini nastupi u Europi, poput nedavnih Dinamovih…

Sveukupno bi to značilo i financijski oporavak, vraćanje povjerenja navijača, podizanje cijene igračima. Jer, na kraju krajeva, svi naši klubovi, pa tako i Hajduk, žive od prodaje svojih igrača. Hajduk je tu godinama tanak, u momčadi se nakupilo relativno skupih i egzaktno nekvalitetnih stranih nogometaša, a trofej nije niti na vidiku…

Nije tajna, k tome, da se i navijačka vojska raskolila, jedni su za sadašnji model upravljanja putem navijačke udruge Naš Hajduk, drugi pak žele konkretnog vlasnika smatrajući pritom da su svi mandati Nadzornih odbora koje bira Naš Hajduk bili promašaji…

No, to i nije tema ove priče.

Poigrati ćemo se malo s pitanjem – što bi se trebalo dogoditi da Hajduk, primjerice, već sljedeće sezone bude u bitci za naslov prvaka, štoviše i osvoji je?

Teško pitanje, zar ne? Napose za navijače Hajduka koji žude za tim trenutkom. Hajduk je zadnje prvenstvo Hrvatske osvojio prije 16 godine, još 2005. godine.

Realno, Hajdukove šanse za tako nešto su male, pokraj europski jakog Dinama, Osijeka s mađarskim kapitalom u dosad neviđenom usponu, tu je i Rijeka koja je kontinuirano snažna vrijednost u našem nogometu, a pojavila se i neugodna Gorica – Hajduk se tu teško može probiti prema vrhu pa da čak i štošta kvalitativno promijeni nabolje.

Ipak, ajmo malo promisliti što bi sve trebalo Hajduku da se ostvari zalet na vrh hrvatskog nogometa.

Ponajprije, držimo se momčadi, Hajduk nema dobrog i karizmatičnog trenera. A čini se da je i ovaj, Talijan Tramezzani, na odlasku. Čak i svojevoljno, jer njegovi potezi s uzimanjem Dinamovog dresa čime je razbijesnio navijače, kao i potez s nošenjem opreme Adiddasa a klub ima ugovor s Macronom, čime je razbijesnio klupske čelnike, ne govori ništa drugo da on sam želi otići. I to prije kraja ugovora, jer bi ga pripala otpremnina.









Zasad ga u Hajduku drže, na sve troškove još i njegova otpremnina bili bi šaka u oko. Da Hajduk i potpiše dobrog trenera, znalca, čovjeka koj zna osvajati trofeje, pa makar bio i skup, pa tu ni trećina posla nije obavljena.

Najgore tek slijedi. Hajduk nema momčad, nema kvalitetne igrače, Hajduk je limitiran igračkim kadrom u kojem je hrpa inozemnih nogometaša koji su preplaćeni, a dovedeni su mahom u klub jer su bili besplatni, za njih nije plaćana odšteta. Na taj način formiranja momčadi se ni u kojem slučaju ne može osvojiti prvenstvo.

Nema besplatnog sjajnog igrača, to u današnjem nogometu ne postoji. A kad se tako nešto i dogodi, tek toliko da se potvrdi pravilo, onda se govori o čudu. S pravom.

Sad, kako Hajduk između dvije sezone može restaurirati momčad, te od stada janjaca napraviti krdo vukova. To košta! I to toliko da bi za takav potez trebalo nekoliko godišnjih proračuna.

I opet to ne bi ništa garantiralo. Momčad, pa makar bila i od fenomenalnih igrača, mora imati kemiju, zajedništvo, sluh. Momčad za trofeje se stvara godinama, i tu je Hajduk u hendikepu.

A navijači bi željeli uspjeh, trofej praktički pod odmah.

Sad dolazimo do krucijalnog pitanja. Za osvajanje naslova treba novac. I to velik, i to i odmah!

Realno, Hajduk ga nema u tim količinama.

Ipak, nije da je Hajduk švorc, ta Hajduk ima drugi proračun u Prvoj HNL, a drži tek neslavno pet mjesto. Dakle, štošta u klubu ne štima po tom pitanju.

Kako bi Hajduk brzo mogao nabaviti novac u pauzi između dvije sezone, time ojačati momčad i uključiti se u borbu za naslov prvaka? Nekih sponzora ima, neki novi ugovori su tek potpisani, ali dok nema unosne prodaje vlastitih igrača novaca neće biti. Hrvatsko gospodarstvo, naročito ono u Dalmaciji, a i turistička sezona će biti sušna, ne može ispratiti takve Hajdukove ambicije.

Zato oni koji okreću leđa od projekta Našeg Hajduka zazivaju konkretnog vlasnika kluba koji bi odriješio vreću novaca, onačao klub i naprvio ga konkurentnim barem za borbu za naslov hrvatskog prvaka. Opet, stoji egzaktno pitanje, postoji li takav čovjek, takva tvrtka, koji bi mu uopće bili tu interesi.

Odgovora tu nema ili nije lagan. Da te stvari idu lako potencijalni vlasnik bi se pojavio davno prije, dok još nije bilo udruge Naš Hajduk.