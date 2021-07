ŠTO ĆE NA OVO REĆI? Rebić se našao u najgoroj momčadi Eura

Autor: F.F

Za Hrvatsku je Euro završio možda prerano od onoga što su svi priželjkivali i očekivali, no jedan će igrač ovo veliko natjecanje pamtiti – ali samo po lošem. Ante Rebić se sukobio s izbornikom Dalićem, a svojim igrama na Euru nije pokazao da je u pravu.

Sada je za to stigla i službena potvrda – po ocjenama se Rebić našao u najgoroj momčadi prvenstva.

Ruku na srce, društvo mu pravi nekolicina inače sjajnih igrača, ali to nije nešto za pohvalu.

Uz Rebića su Werner i Neuer

Kiks koji će svi pamtiti je mijenjanje kopački dok nam Španjolci zabijaju gol, no ako i to isključimo, Rebić nije odigrao dobro prvenstvo. Njegova prosječna ocjena je 6.08, a to ga svrstava među najgore na Euru.

Statistike je vodio servis WhoScored, a našao se u društvu nekoliko igrača Mađarske, Poljske, Njemačke…

Najgora momčad Eura:

Neuer (Njemačka) – Williams (Wales), Szalai (Mađarska), Orban (Mađarska), Alioski (Makedonija) – Rebić (Hrvatska), Nego (Mađarska), Krychowiak (Poljska), Werner (Njemačka) – Yilmaz (Turska), Berg (Švedska)