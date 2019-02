ŠTO ĆE BITI S NJIME? U Interu je prekobrojan, Atletico bi ga rado prodao! Ne igra zbog ligamenata…

Autor: HINA

Hrvatskog nogometnog reprezentativca Šimu Vrsaljka (27), koji je u srijedu u Belgiji operirao koljeno, očekuje dugotrajan oporavak, barem osam mjeseci, a u španjolskim i talijanskim medijima ima dosta nagađanja o tome hoće li ostati u Interu, ili će se vratiti u Atlético Madrid.

“Vrsaljko je kod nas na posudbi do kraja sezone, pa će se vratiti k nama kako bi prošao rehabilitaciju. Tada ćemo vidjeti. Na kraju sezone ćemo donijeti konačnu odluku“, rekao je u četvrtak Interov glasnogovornik u telefonskom razgovoru za Hinu.

Hrvatski branič je posljednju utakmicu za Inter odigrao 13. siječnja u kupu protiv Beneventa. Ove sezone je nastupio u trinaest utakmica za crno-plave iz Milana pri čemu je dva puta asistirao za pogodak.

“Sigurno će se vratiti u Atlético. Doveli su nedavno zamjenu za njega”, smatra talijanski novinar Carlo Bianchi koji prati Inter. Naime, Inter je prošli mjesec na njegovu poziciju doveo 27-godišnjeg desnog beka Cédrica Soaresa, i to na šestomjesečnu posudbu iz Southamptona.

Atlético je Vrsaljka angažirao u ljeto 2016. iz talijanskog Sassuola za 16 milijuna eura, te s njim ima ugovor do ljeta 2022. godine. Za Atlético je tijekom dvije sezone odigrao 54 utakmice. Prošlog ljeta ga je Atlético posudio Interu na godinu dana za oko 6,5 milijuna eura, a u lipnju će talijanski klub imati opciju otkupa njegovog ugovora za oko 17 milijuna eura.

“Atléticov plan je bio posuditi Vrsaljka u Inter s namjerom da ga on otkupi u lipnju, ali nakon ove loše sezone imaju problem što učiniti s njim. Vrsaljko ima ugovor s Atléticom, ali ondje također ne ulazi u planove“, kaže Isaac Suárez, novinar španjolske Marce koji izvještava o madridskom klubu. “Ideja je prodati ga, ali nakon ozljede od šest mjeseci to neće biti lako. Klub mora prodati nekog od igrača kako bi došao do potrebnog novca”, dodaje Suárez.

Kada je Vrsaljko napustio Madrid prošlo ljeto Atlético je doveo 27-godišnjeg kolumbijskog desnog beka Santiaga Ariasa. On je sada prvi desni bek, a njegova zamjena je 34-godišnji Juanfran.