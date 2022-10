STIŽE KAZNA ZA HRVATE U AUSTRALIJI: Sud će pogledati snimke zbog desnice u zraku

Sydney United u subotu je izgubio finale kupa, ali svejedno su ispali povijest. Postali su prvi drugoligaš u finalu kupa. Veliki je to uspjeh kluba kojeg su osnovali Hrvati u Australiji, ali osim nogometa pričalo se i o navijačima.

Nadležno tijelo Australskog nogometnog saveza istražit će sav video materijal i fotografije s utakmice finala Australskog kupa zbog dizanja desnice u zrak tijekom povika ‘Za dom spremni.’ javlja CNN.

‘Žao nam je što se to dogodilo i pregledavamo sve dostupne snimke kako bismo dodatno analizirali incident’ napisali su iz saveza te pokrenuli istragu.

Unatoč porazu navijači su ponosni na svoj klub koji se nekad zvao Croatia Sydney, ali se zbog promjene zakona ime moralo mijenjati. Klub je osnovan 1957. i do 1990. nosio je ime Croatia.

Sydney United lost the Australian Cup final 2-0 after a magnificent run. Just like Croatia in 2018.

