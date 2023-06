Štimčeva Indija osigurala polufinale: Hrvatski strateg zbog suspenzije utakmicu gledao s tribina

Bivši hrvatski izbornik Igor Štimac izborio je drugi krug prvenstva Južne Azije. Njegova Indija je s slavila je 2:0 protiv Nepala. Njegova momčad tako nastavlja svoj put prema obrani naslova.

Za Indiju su zabili Chhentri (61′) te Singh (70′), a u drugoj utakmici je Kuvajt pobijedio Pakistan 4:0. Na tablici vodi Kuvajt sa šest bodova, koliko ima i Indija te još igraju međusobnu utakmicu. Nepal i Pakistan su bez bodova.

Igor Štimac danas nije bio na klupi Indije, odrađivao je suspenziju koju je zaradio protiv Pakistana kada je isključen u 45. minuti utakmice zbog ometanja pakistanskog igrača prilikom izvođenja ubačaja sa strane. Momčad je danas vodio njegov pomoćnik Mahesh Gawli.

The boys and my coaching staff are fully focused and prepared for the game against Nepal!💪🏻

Bangalore, we need you there again tonight 🙏🏼💙🇮🇳 pic.twitter.com/RSRSSr0DpJ

