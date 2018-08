ŠTIMAC POKOPAO UPRAVU HAJDUKA I ‘NAŠ HAJDUK’: ‘Treba ih objesiti za onu stvar, da ih se može usput pljucnuti’

Bivši nogometaš, brončani Vatreni, trener i čelnik Hajduka, Igor Štimac komentirao je nedavna zbivanja na Poljudu i pritom je uputio čitav niz vrlo oštrih kritika i upozorenja.

Pred kamerom RTL, Štimac je zaobišao uvodna pitanja o utakmicama jer one, kaže, nisu bitne, ali zato je odmah udario po ‘bitnim’ stvarima.

“Neću komentirati predstavu niti samu utakmicu jer to je najmanje bitno. Sve što se događa na terenu proteklih dana, tjedana, mjeseci je posljedica neznanja u upravljanju jednim sportskim društvom kao što je Hajduk. I drago mi je da su ovi momci koji su upirali prstom u sve bivše uprave, prozivajući ih za lopovluk, sjeli na naša mjesta i vidjeli koliko je fino sjediti na tim mjestima i koliko ne znaju”, rekao je Štimac u uvodu.

Veli da trener nije baš ništa kriv, već suprotno, da je jedini on dokazao da vrijedi.

“Sam trener, njegova ostavka i sve što se događa, nebitni su. Uopće nije pitanje struke, jer ista ova struka je prošle godine u delikatnom trenutku pokazala da može i da zna. Međutim, tu struku nije pratilo upravljanje klubu na pravi način. Ni u jednom segmentu se treneru nije izašlo u susret, prodavani su mu igrači pred najvažnije derbije, tjeran je predsjednik lani pred najvažnije utakmice kada se Hajduk mogao priključiti borbi za vrh. Ove godine ponovo su pred važne europske utakmice prodavani ključni igrači. Sve vam to govori da klub vode i da njih biraju oni koji nemaju pojma o tome što Hajduk treba biti. Drago mi je da su se uvjerili u to koliko je to teško”, kaže Štimac.

Nema Štimac uopće problem i javno prozvati i reći na koga misli.

“Na Naš Hajduk. Oni su ti koji odlučuju, upravljaju, troše desetke milijuna eura već godinama na svoje neznanje, improvizaciju. Klub nema nikakav poslovni plan, nikakvu viziju kako doći do onoga što bi oni željeli. Radi se o čistom neznanju”, reče Štimac.

Hajdukovim igračima prijetilo se s tribina.

“Nisam pobornik nikakvih prijetnji, terora i prisile. Ali ako treba prema nekome upirati prstom onda su to vodeći ljudi kluba. To su oni koji su jučer držali predavanje na skupštini o nekakvim brojkama pokušavajući pravdati svoj nerad i neznanje. Oni su glavni koje treba za onu stvar objesiti na Rivi pa da ih svatko usput može pljucnuti da vide što su zaslužiti za svojih sedam godina upravljanja klubom”, kazao je.

Na komentar da je “Udruga Naš Hajduk imala sjednicu na kojoj se većinu vremena raspravljalo o otvaranju puba”, Štimac je kazao da bi bilo ‘najbolje da stadion pretvore u diskoteku i da toče pivo tamo i prestanu se igrati utakmice, možda bi u tome bili uspješni’. Potom je upitan je li aktualan model upravljanja klubom i ispravan.

“Ovo sigurno nije pravi put jer sedam godina je previše vremena za dokazivanje da ovo nije pravi put. Kad se vratite u prošlost vidjet ćete u koliko teškim vremenima je Hajduk egzistirao, i s blokiranim računima osvajao trofeje. Bilo je posrtaja, padova, ali uvijek smo imali snage naći načina kako se izdići”, rekao je Štimac.

“Ovo posljednje godine pokazuju da ovi momci s budžetom od 20-25 milijuna eura ne znaju raspolagati. 21 posto od toga je potrošeno na igrače, pa na što se potrošilo ostalo? Na njihove plaće? Na njihovo neznanje? Na njihovu improvizaciju? Na isplate menadžerima za igrače kojima su ugovori istekli. Pa zar nije čudno da su svakom menadžeru davali 200.000 eura plaće, a to je upravo onaj iznos za koji Upravni odbor može odlučiti samostalno, bez odluke Grada. Ima puno netransparentnosti, nelogičnosti, kompromitacije. Došlo je vrijeme da gradska struktura preuzme odgovornost jer oni koji su bili ti koji su dozvolili da se ovako radi. Mislim da je vrijeme za jednu pravu reviziju kluba, da se vidi kud je išao novac, kojim putem i zašto”, zaključio je Štimac.