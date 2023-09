Štimac pobjesnio nakon utakmice: Izbjegao novinare, a onda se javio s oštrim riječima

Poznato je da Igor Štimac nema dlake na jeziku, ali u novoj situaciji, nakon poraza svoje Indije od Iraka u polufinalu Kupa kralja u Tajlandu, nekadašnji hrvatski izbornik i raniji adut s terena izbjegao je komentar iz svojih usta, nesretan zbog onog što se dogodilo.

Nakon što su Indijci izgubili nakon raspucavanja s 11 metara u dvoboju s Iračanima, Štimac nije pričao pred novinarima. Na konferenciji za novinare ga nije bilo, ali javio se kasnije na svojim profilima na društvenim mrežama, opisujući zbog čega ga je uzeo bijes.

U fokusu su bili suci, jasno ih je imenovao.

“Naši dečki su dali sve na terenu večeras, neizmjerno sam ponosan na njih”, napisao je Štimac, a potom je dodao i što je bilo manje lijepo.

“Netko im je odlučio oduzeti pobjedu večeras, ali brže nego neki očekuju, doći će vrijeme kada ni suci neće moći spriječiti moje dečke da dobivaju ovakve utakmice”, dodao je bivši hrvatski izbornik, sada na klupi Indije.

Our boys left everything on that pitch tonight and I am immensely proud of them! Someone decided to rob them from winning tonight but the time will come sooner than many expect that even referees will not be able to stop my boys winning such games! pic.twitter.com/FALMxSjkrD

— Igor Štimac (@stimac_igor) September 7, 2023