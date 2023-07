Štimac objasnio kako se rade transferi: ‘Da je u Maksimiru još uvijek Zdravko Mamić…’

Nakon što je s Indijom osvojio prvenstvo Južne Azije i usput se izborio za sudjelovanje njegove reprezentacije na Azijskim igrama, Igor Štimac slobodne dane provodi u društvu obitelji na Kleku, gdje su ga pronašli iz Sportskih novosti.

Štimac je bio zapovjednik obrane Vatrenih pod Ćirom Blaževićem pa je jedna od tema razgovora bila i prodaja Josipa Šutala po cijeni od 20-ak milijuna eura, za što Igor smatra kako je neprihvatljivo.

“Smatram da je u ovome trenutku realna Šutalova cijena 50 milijuna eura! Pa iako je Dinamo povisio cijenu u odnosu na pristigle ponude, to je još uvijek ispod kriterija”, kaže Štimac i dodaje:

“Da je u Maksimiru još uvijek Zdravko Mamić, uvjeren sam da se ne bi ni sjelo za pregovarački stol ispod početne svote od 50 milijuna eura”, jasno je rekao Štimac svoje mišljenje.

Ne ispod 50 milijuna

“Sad su, naime, nove okolnosti na nogometnom tržištu. Hrvatska ima najskupljeg svjetskog srednjeg braniča, cijena Joška Gvardiola otišla je u nebo. Gvardiol je već sad, iako ima samo 21 godinu, potvrđena i definirana klasa i njegov primjer mora biti vodilja svim hrvatskim klubovima, koji imaju kvalitetne igrače, da ne smiju igrače prodavati ispod cijene, bila bi to degradacija.

Šutalo je jedan od najtraženijih stopera ovoga ljeta i Dinamo se mora mudro postaviti u pregovorima. Pa ne može Šutalo, kao kvalitetan Gvardiolov partner u reprezentaciji, ići toliko ispod Gvardiolove cijene!

Da sam ja na mjestu Dinamove uprave, ispod 50 milijuna eura ne bih uopće ni s kim razgovarao, to bi bila početna cijena, koja bi mogla u pregovorima samo rasti. Ma, slušajte, nek’ Šutalo odigra još pet dobrih utakmica za Hrvatsku, cijena mu mora biti barem 80 milijuna eura! Hrvatska ne smije spuštati ljestvicu, pa vidite što se sve događa na nogometnom tržištu, kakav se to novac vrti”, objasnio je svoje razmišljanje izbornik Indije.

Josip Sutalo 🇭🇷 | EXCLUSIVE 🚨









🔸#Ajax presented a second bid: 15 mln €

🔸 Already rejected by #DinamoZagreb that keep asking 20/25 mln €

🔸#Fiorentina and other situations in stand by at this stage









More on @firenzeviola_it & @TuttoMercatoWeb#Transfers https://t.co/31j032y8km pic.twitter.com/IxcPOtCNye

— Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) July 29, 2023