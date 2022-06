ŠTIMAC NAPAO JAKOBUŠIĆA: ‘Pa takva prevara nije se dogodila ni u ranoj fazi privatizacije u ratom porušenoj Hrvatskoj’

Autor: Ivan Lukač

Igor Štimac napravio je odličan posao s Indijom u posljednjim utakmicama. Par dobrih rezultata bilo mu je dovoljno da ga ponese euforija pa je tako za njihove medije izjavio da se njega treba pitati kada treba početi liga.

Dao je intvervju i za naše medije, točnije za Index, u kojem se dotaknuo raznih tema od Hajduka, situacije u hr. nogometu, ali i svom trenutnom poslu.

‘Moram priznati da je bilo kritika, ali ne toliko koliko se u Hrvatskoj željelo predstaviti. Kritike su se odnosile na igru i česte promjene sastava, ali za nas je to bio jedini način provjere eventualnih kandidata. Indijska Super liga je tek u povojima i kvaliteta i brzina igre je daleko ispod onog što imaju vodeće azijske lige, japanske, korejske, iranske, australske ili lige Saudijske Arabije.’ odgovorio je na pitanja vezana uz kritike.





Čestit hajdukovac

Lijepe riječi imao je za kolegu Dalića: ‘ Zlatko je proveo proces smjene generacije na kvalitetan način i samo nebo je granica. Uvijek se ponovo čudim koliko možemo biti pokvareni i licemjerni u trenucima kada nam negdje zapne i ne ide baš kako priželjkujemo.’

Komentirao je i HNL: ‘Pratio sam pogotovo jer se konačno i moj Hajduk uključio u hvatanje Dinama i lov na trofeje, što jako dugo nije bio slučaj i želio sam izbjeći nerviranje i gubitak vremena uz užasan nogomet. Ova sezona je bila jako interesantna jer su Hajduk, Osijek i do pred sam kraj Rijeka imali izgledne šanse za trofej.’









Zatim je otvoreno kritizirao vodstvo Hajduka: ‘Zar bi bilo logično hvaliti model koji je klubu u desetak godina donio jedan jedini trofej i to onaj utješni!? Pa ako predsjednik Jakobušić javno priznaje da postojeći model nije dobar za nogomet, trebam li ja to ponavljati? Zašto je problem ako ja govorim ono što svi znaju, a boje se to glasno reći?’

‘Sve dok Hajduk ili njegov predsjednik budu taoci pojedinaca iz fantomske udruge Naš Hajduk, klub neće imati svijetlu budućnost. Uostalom ta udruga je ostvarila svoj inicijalni cilj. Zaduživanjem kluba njegovim vlastitim novcem došli su do željenog vlasništva od 25 posto dionica. Pa takva prevara nije se dogodila ni u ranoj fazi privatizacije u ratom porušenoj Hrvatskoj.’ zaključio je Štimac.