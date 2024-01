Štimac na stupu srama, debakl njegove reprezentacije teško će preživjeti

Igor Štimac je sa svojom Indijom krenuo pun optimizma na Azijski kup, no nakon odnekle očekivanog poraza od favorizirane Australije od 2:0, u drugom kolu Štimca i Indijce šokirao je Uzbekistan.

Štimćeve trupe dvoboj su izgubile s glatkih 3:0 i tako su izgubili svaku mogućnost plasmana u drugi krug natjecanja, a mnogi u drugoj najmnogoljudnijoj zemlji svijeta zazivaju ostavku hrvatskog trenera.

Uzbekistan je utakmicu riješio već u prvom dijelu, kada je već u četvrtoj minuti zabio je Yazullaev, da bi do kraja prvog dijela zabijali još Sergeyev i Nasrullaev, a Indija je imala određene prilike u nastavku, pogađali su i okvir gola, no poraz je bio neminovan.

This is shameless. Can @stimac_igor resign please? https://t.co/JzuhAOpGs4

