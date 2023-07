Štimac kažnjen suspenzijom, traži pravdu: ‘Kao bivši reprezentativac i ugledni trener sam uvijek bio pošten’

Igor Štimac je poslije dva udaljavanja s klupe reprezentacije Indije na Prvenstvu južne Azije kažnjen s dvije utakmice suspenzije, a nakon što je objavljeno da ga je vodstvo natjecanja neugodno ‘udarilo’, bivši hrvatski reprezentativac traži pravdu i zaštitu za svoju momčad.

Štimac je istaknuo da je indijske igrače htio zaštititi protiv nepravednih odluka na njihovu štetu u utakmicama u borbi za završnicu natjecanja, a podsjetimo, s klupe je bio udaljen u susretima protiv Kuvajta i Pakistana.

Prvo udaljavanje dogodilo se protiv Pakistanaca, drugo protiv Kuvajćana, a suspenzija dovodi do toga da momčad ne smije voditi u finalu u utorak, kada će protivnik ponovno biti Kuvajt.

Football is all about passion, especially when you defend the colours of your country. 🇮🇳💙🇭🇷

You can hate or love me for my actions yesterday, but I am a warrior and I will do it again when needed to protect our boys on the pitch against unjustified decisions. pic.twitter.com/Jgps3hrmDP

— Igor Štimac (@stimac_igor) June 22, 2023