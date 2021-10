ŠTIMAC ISKLJUČEN, ALI KAKVO JE OVO SLAVLJE! Padaju rivali, a sad čeka stari ‘neprijatelj’!

Igor Štimac, nekadašnji hrvatski reprezentativac i izbornik, uživa u uspješnim danima na klupi Indije. Štimac je s momčadi koju vodi došao do finala na prvenstvu Južne Azije, a za taj uspjeh Indijci su proslavili 3:1 protiv Maldiva u svojem četvrtom nastupu u skupini.

Indija je time izborila završnu utakmicu. U subotu u borbi za naslov čeka Nepal, a Štimac će se sa svojom momčadi nadati reprizi pobjede iz njihovog dvoboja u skupini. Tada je bilo 1:0 za Indiju.

Ta utakmica ostavila je i repove. Abdullah Al Mutairi, kuvajtski trener na klupi Nepala, prozvao je Štimca zbog slavlja uz klupu, tvrdeći da mu se bivši hrvatski izbornik time rugao, oponašajući način kako Al Mutairi zna proslaviti. Sada će se njihove momčadi ponovno sresti, ovog puta u borbi za trofej.

Štimac u pobjedi nad Maldivima nije dočekao kraj utakmice na klupi. Sudac ga je isključio u 80. minuti, s pokazanim drugim žutim kartonom zbog prigovora hrvatskog trenera.

Još uvijek se ne zna hoće li to isključenje značiti da Štimac u finalu neće moći biti uz momčad na klupi.

