Štimac gledao u čudu, legendarni Vatreni navalio na Srbina: ‘Sve hrvatsko mu je došlo u glavu’

Autor: Ivor Krapac

Bude li takvog raspleta na ždrijebu, Hrvatska i Srbija danas bi u Parizu mogle biti smještene u istu skupinu europske Lige nacija, za dolazeće izdanje u najjačem rangu tog natjecanja. Ceremonija ždrijeba počinje u 18 sati i za televizijske gledatelje u Hrvatskoj bit će u prijenosu na Novoj TV, a dođe li do spoja Vatrenih sa Srbima, bio bi to jedan od rijetkih susreta na međunarodnoj sceni nakon hrvatskog osamostaljenja.

Posljednje dvije službene utakmice, ujedno i jedine dvije otkako Srbija igra samostalno, dogodile su se u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu, s pobjedom Hrvatske s 2:0 u Zagrebu golovima Marija Mandžukića i Ivice Olića, a remijem s 1:1 u Beogradu, kada je za Vatrene strijelac bio Mandžukić.

Bilo je to za vodstvo od 1:0, u 53. minuti, kasnije je za Srbiju u 66. izjednačio Aleksandar Mitrović, a 10-ak minuta do kraja slijedio je trenutak u kojem su Srbi mogli i do vodstva. No, to je spriječio Josip Šimunić koji je oštrim naletom zaustavio jurenje srpskog reprezentativca Miralema Sulejmanija u kontru, baš ga je ‘polomio’, a za to je legendarni obrambeni igrač Vatrenih bio kažnjen crvenim kartonom.

Štimac sve pratio

Tada na klupi hrvatske reprezentacije, sve je pratio još jedan legendarni bivši obrambeni adut Vatrenih, Igor Štimac, tadašnji izbornik, koji se tog trenutka prisjećao dok je svojedobno bio gost u Podcast Inkubatoru. Bila je to situacija zbog koje su Šimunića u Srbiji prozivali, maltene kao zločinca, a Štimac je na sve dao i svoj pogled.

“Nije trčao da njega stigne i da mu uzme loptu, trčao je toliko da bude kratak da ga sruši. Njemu je sve ono hrvatsko došlo u glavu, vidio je metu, uokvirio je metu i gledao je kada da stigne. To je bilo čišćenje gadno, nije bilo lijepo”, opisao je bivši hrvatski izbornik taj trenutak sudara Šimunića i Sulejmanija.

Kroz godine, ovaj start imao je i brojne reakcije navijača na internetu, kao u videu koji ga prikazuje na YouTubeu. "Ovo je faul, a ne da Neymar pada kada ga pogledaš", "Neymaru pukla noga od Šimunićevog starta na Sulejmaniju", "ovo je najjači start svih vremena", samo su neki od komentara, a video starta možete pogledati – OVDJE.









‘Puno puta sam se žrtvovao’

O startu na Sulejmaniju je nekoliko puta govorio i Šimunić, a jedanput je to bilo u radijskoj emisiji u Australiji, u kojoj je rođen i ondje je u profesionalnoj karijeri napravio prve korake kao igrač Melbourne Knightsa. U situaciji u utakmici u Beogradu, dok je prijetilo da Sulejmani u nastavku svojeg bijega u kontru zabije Hrvatskoj za vodstvo Srbije, legendarni Vatreni kaže da je napravio što je trebalo.

“Puno sam puta rekao da sam spašavao momčad, da sam se žrtvovao, sretan sam da čovjeka nisam ozlijedio, ostao sam sam i da je pobjegao, mi bismo izgubili utakmicu. Sulejmani je bio brz, ali nije bio dovoljno brz. Jest, bilo je jako teško igrati u takvoj atmosferi. Publika je bila neprijateljska, ali kako je vrijeme odmicalo, počelo mi se sviđati što nastupam u takvom ugođaju”, govorio je Šimunić o tom danu.

Hrvatska je u tom kvalifikacijskom ciklusu ostvarila cilj, otišla je na SP u Brazilu, dok je Srbija završila na trećem mjestu u grupi i time je završila svoj nastup u kvalifikacijama bez željenog rezultata. Za Vatrene je, pak, sve išlo teško u završnoj fazi natjecanja u skupini, sa završetkom na drugom mjestu, iza Belgije, a prije dodatnih kvalifikacija Štimac je bio smijenjen s izborničkog mjesta.









Kovač došao i odveo Hrvatsku na SP

Nakon što je Štimac bio smijenjen, na klupu je došao Niko Kovač, a s novim izbornikom je u dvije utakmice dodatnih kvalifikacija ostvaren uspjeh protiv Islanda. Kovač je potom vodio Hrvatsku i na SP-u u Brazilu, a Štimcu su iz njegovog izborničkog mandata u pamćenju ostale i dvije utakmice protiv Srbije, s posebnim trenutkom zbog Šimunićevog starta u Beogradu.

Hoće li doći do novih dvoboja Hrvatske i Srbije u službenim utakmicama, odluka o tome pada danas u Parizu, u situaciji u kojoj je Hrvatska u najjačem ‘šeširu’, zajedno sa Španjolcima, Talijanima i Nizozemcima, dok su Srbi u četvrtoj jakosnoj skupini, zajedno s Izraelom, Bosnom i Hercegovinom te Škotskom. U drugoj jakosnoj skupini su Danska, Portugal, Belgija i Mađarska, a u trećoj Švicarska, Njemačka, Francuska i Poljska.