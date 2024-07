Štimac na klupi Hajduka slavio naslov, drugu legendu smijenio: ‘Grubo je reći da me prevario’

Autor: Ivor Krapac

Nakon što je prošla sezona u SuperSport HNL-u donijela Hajdukovo posustajanje u završnoj fazi prvenstva, kao posljednja godina splitskih Bijelih s naslovom prvaka pamti se 2005., a u toj sezoni, bilo je puno turbulencija na klupi. Na početku sezone trener je bio Ivan Katalinić, kasnije je momčad preuzeo Blaž Slišković, a u travnju i do kraja sezone, glavni trener bio je Igor Štimac, koji je na klupu došao s mjesta sportskog direktora i dovršio je sezonu surađujući s još jednom legendom, Petrom Nadovezom.

Štimčev dolazak na klupu u završnoj fazi sezone u kojoj je Hajduk bio prvak se pamti, a na to se sada vratio Blaž Slišković, veliki Hajdukov as u sredini terena u ’80-ima. Kao trener, nadao se da bi s momčadi mogao do naslova prvaka, to se nije dogodilo s obzirom na to da je bio smijenjen, a iz današnje perspektive, prisjetio se svoje smjene dok je bio gost emisije Sport nedjeljom.

Sliškoviću se nije bilo lako vratiti na taj slučaj, no dao je do znanja da mu je teško palo što nije slavio titulu koja se za Hajduk pokazala posljednjom do danas u prvenstvu. “Škakljivo pitanje. To je bilo i prošlo, davno je bilo”, rekao je legendarni ‘Baka’, prije nego je prešao na stvar.

‘Gruba je ta riječ prijevara, ali razumijem je’

“Ne bih ja rekao da je on mene prevario. Gruba je riječ, ali razumijem je. Mislim da je Igor u tom trenutku malo poletio. Želio je ostvariti nešto na lak način, jer je bilo lako dovesti Hajduk do titule pet-šest kola prije kraja. Imali smo prednost od tri boda”, nastavio je Slišković, vraćajući se na tadašnju situaciju.

“Nije mene ništa zaboljelo, mogu shvatiti da je kao sportski direktor štitio interes kluba. To je normalno, nije problem. Ali što me zaboljelo u jednom periodu? Kasnije je ta ljutnja prošla”, istaknuo je slavni bivši Hajdukov as iz sredine terena, govoreći o Štimcu, nekadašnjem Hajdukovom asu s terena u obrani.

“Taj isti Štimac je mojem sinu donio dres sa Svjetskog prvenstva 1998. kada je Hrvatska bila treća. Dao je svoj dres mojem sinu. Taj isti Igor Štimac zna da sam ja, dok je on počinjao u Hajduku, na neki način pokušao njemu otvoriti put do prve ekipe. Isticao sam ga u svakom razgovoru o perspektivnim mladim igračima. Računajući da on cijeni mene, da ja na neki način cijenim njega i njegovu karijeru, računao sam da će u ključnom trenutku stati iza mene”, dodao je Slišković.









Hajduk do naslova ispred Intera

U toj sezoni, Hajduk je do naslova prvaka došao s dva boda više od Intera iz Zaprešića, koji je bio na drugom mjestu na kraju tadašnje Lige za prvaka. U toj sezoni je sada potonuli Zagreb bio treći, Rijeka četvrta, varaždinski Varteks peti, a Slaven Belupo šesti.

Dinamo je tu sezonu priveo kraju izvan konkurencije za trofej u prvenstvu. Nije imao šansu za naslov prvaka jer je u prvom dijelu prvenstva svojim rezultatima završio u Ligi za ostanak ili ‘ligi za bedaka’, kako su se kasnije ljudi sprdali s takvim podbačajem zagrebačkih Plavih.