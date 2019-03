STIGLO OBJAŠNJENJE KOJE ŽELE ČUTI MILIJUNI LJUDI! UEFA objasnila zašto nije poništila gol Ajaxu

Ajax je ranije ovog tjedna u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka pobijedio Real u Madridu 4:1 i izbacio ga iz natjecanja. Nizozemci su preokrenuli 2:1 iz prve utakmice i na Santiago Bernabeu izborili četvrtfinale.

Nakon što su Ziyech i Neres u prvih 18 minuta zabili za 2:0 sjajni, igrač utakmice, Dušan Tadić je u 62. minuti zabio i treći gol koji je demoraliziralo Real.

Međutim, taj je gol postignut iz sporne situacije koja se dogodila na aut-liniji. Sudac Feli Brych dugo je imao konzulracije s VAR-sucem, a činilo se da ne mogu odlučiti je li bila lopta vani ili nije. Linijski sudac nije signalizirao aut, a iz jednog kuta činilo se da je bila vani, iz drugog da nije

Suci su nakon dugog vijećanja odlučili da nije te priznali Ajaxov gol, a UEFA je službeno objasnila takvu odluku.

“Nije bilo nijedne snimke i dokaza na kojoj se bez ikakve sumnje moglo vidjeti da je lopta prešla liniju i nije bilo potrebe da glavni sudac sam pregledava snimke. Linijsku sudac, koji je bio u savršenoj poziciji, nije vidio da je lopta prešla liniju i zbog njegove odluke je gol priznat”, stoji u službenom Uefinom priopćenju.

🚨LAST HOUR | UEFA explains why VAR DID NOT DISALLOWED Ajax’s THIRD GOAL: “There was no conclusive evidence that the ball came out completely” pic.twitter.com/ayWNFwqmNl

— Casa Blanca (@Casablanca1902) 8. ožujka 2019.