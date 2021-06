ŠTETA ŠTO NIJE VIŠE IGRAO! Oršić je prvi Hrvat koji je napravio ovo, za nepovjerovati!

Španjolci su nažalost slavili protiv Hrvatske 5:3 nakon produžetaka, no ono što su nam Vatreni pružili držalo nas je na rubu živaca do samog kraja. Nisu posustali čak ni kada su gubili dva razlike, no nažalost, na kraju je falilo snage i preciznosti za nešto više.

Jedan od najzaslužnijih što je Hrvatska došla do produžetaka je Mislav Oršić, Dinamov igrač koji nije odigrao ni minutu na dosadašnjem Euru, a Dalić ga čak nije držao ni na klupi.

Sada mu je dao šansu, ušao je u 66. minuti umjesto Ante Rebića i preokrenuo utakmicu naopako.

Prvo je postigao pogodak u 85. minuti kada se sjajno snašao u protivničkom petercu te je smanjio zaostatak na 3:2. Sedam minuta kasnije, u sudačkom produžetku prekrasno je asistirao za Pašalića te izazvao erupciju odušuvljenja cijele Hrvatske.

Time je postao prvi Hrvat koji je ušao s klupe te postigao pogodak, ali i asistirao.

2 – Mislav Orsic is the first substitute to both score and assist for Croatia in a single major tournament match (World Cup/Euros). Gamechanger. #EURO2020 pic.twitter.com/KLD9grUXCq

— OptaJoe (@OptaJoe) June 28, 2021