STARI ZVEZDAŠ GLEDA PREMA KNINU: ‘To je bilo i uvijek će biti naše’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Na današnji dan 1995. počela je jedan od najspektakularnijih vojnih operacija vojne povijesti. Hrvatska vojska započela je operaciju Oluja i time oslobodili Hrvatsku od agresora u dijelu zauzetog teritorija.

Nakon Oluje, Vlada RH javno je pozivala srpsko stanovništvo da ostane, ali krenulo je kretanje prema Srbiji. Danas, 27 godina kasnije, u Srbiji je puno glasova u kojima se Oluja proglašava tragedijom i riječi da su Srbi bili istjerani iz svojih kuća, a takav iskaz je uoči obljetnice imao i Miloš Degenek, branič Columbus Crewa, kluba u MLS-u, nekada u Crvenoj zvezdi, u kojoj je imao dvije različite epizode tijekom karijere.

On je rođen u Kninu, a po etničkoj pripadnosti je Srbin. ‘Oluja je velika tragedija. To nije ni oluja, to je bilo protjerivanje ljudi iz domova, otimanje imovine. Ne sjećam se jer sam bio mali, ali se moji sjećaju svega i žive tako s tim. Znam iz priča roditelja, bake i djeda da smo devet dana išli traktorom’, rekao je Degenek u razgovoru koji donosi srpski portal Alo.





Dijete rata

Zatim je nastavio: ‘ Zauvijek će ostati veliki žal i tuga za tim što smo sve ostavili dolje. Ali, to je bilo i uvijek će biti naše. Naše kuće, mjesto gdje smo se rodili i postali ljudi’.

‘Ljudi u Hrvatskoj to slave jer gledaju svoju stranu priče i ono što njih zanima. Nemam tu što puno za reći. Želimo samo da smo svi živi i zdravi i da se takvo što više nikad ne ponovi’ zaključio je pričajući za srpski portal.









‘Mrzim rat. Rođen sam u Hrvatskoj 1994. u vrijeme rata za neovisnost. Bio je to težak period za moju obitelj. Imao sam 18 mjeseci kada sam morao napustiti naš grad Knin. Bio sam na traktoru s majkom i ocem devet dana dok smo bježali prema Srbiji. Imali smo samo kruh i mlijeko za put. Sve smo ostavili. Kuća, zemlja, rodbina, prijatelji. Teška je to tema za moju obitelj. Ne pričam puno o tome, kao ni moj otac. Tužan je to period za njega. Nije bio u Hrvatskoj od tada. Već 24 godine’ rekao je u jednom intervjuu za strane medije prije četiri godine ovaj 28-godišnji Kninjanin srpske nacionalnosti, reprezentativac Australije.