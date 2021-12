STANDARDNI VATRENI BAŠ NEMA SREĆE! Taman se vratio od ozljede, počeo trenirati i saznao novu lošu vijest!

Londonski Chelsea nakon poraza od West Hama u Premierligi ove srijede gostuje kod ruskog Zenita, gdje žele potvrditi prvo mjesto u skupini Lige prvaka. Plavci iz Londona u posljednje vrijeme muku muče s ozljedama; nedavno su se vratili Lukaku i Werner, a sada im u momčadi nema Chilwella, Kantea Chalobaha i Jorginha.

Naš Mateo Kovačić pak je izbivao s terena zbog ozljede tetive te se napokon vratio na trening s momčadi i saznao novu lošu vijest. Naime, hrvatski reprezentativac pozitivan je na korona virus.

Kovačić se ozlijedio na treningu Chelseaja uoči ključne utakmice protiv Rusije na kojoj nije igrao.

Trener Chelseaja Thomas Tuchel iznimno cijeni Kovačića, koji je od dolaska Nijemca na klupu engleske momčadi procvjetao te igra nogomet života. Upravo je on izvijestio o Kovačićevoj situaciji:

“Imamo ponovno loše vijesti s Mateom Kovačićem. Bio je jučer na treningu s velikim osmijehom te je bilo prekrasno vratiti ga u momčad. Nažalost, danas smo saznali da je pozitivan na koronavirus te je trenutno u samoizolaciji”, rekao je Nijemac.

Can’t wait till Mateo Kovacic is back in the team, was playing really well before he got injured. pic.twitter.com/Hn1oZ0sT0o

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) December 7, 2021