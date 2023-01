STAMPEDO NA STADIONU IZAZVAO SMRT, RANJENI SE BROJE! Najednom nastao horor, a svemu prethodilo još nešto…

U finalu Zaljevskog kupa između Irana i Omana dogodila se velika tragedija. Tisuće navijača bez ulaznica od zore su se okupljale ispred stadiona u Basri, gradu u južnom Iraku, u nadi da će gledati utakmicu.

Nastao je stampedo, a jedna je osoba poginula, a deseci su ozlijeđeni nakon stampeda koji je izbio ispred nogometnog stadiona prenosi iranska nogometna agencija.

Na snimkama se vidi da je pred ulazom u stadion nastala velika gužva i stampedo u kojem je jedna osoba poginula, a najmanje 60 ih je ozlijeđeno, od toga je njih nekoliko u životnoj opasnosti, prema liječničkim izvorima.

Nije ovo prvi put da se dogodilo u Iranu, a vlasti se još nisu oglasile povodom incidenta kao i ni sam nogometni savez Irana. Čeka se i obraćanje policije.

A stampede broke out outside a football stadium in Iraq hours before the Gulf Cup final as thousands of fans without tickets gathered outside the stadium in Basra since dawn in the hope of watching the game between Iraq and Oman#Iran #GulfCup https://t.co/USNacRXDBq

— News18 Sports (@News18Sports) January 19, 2023