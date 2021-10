‘STALNO JE KRŠIO PRAVILA SVLAČIONICE’; Izašli novi detalji o Ronaldovom boravku u Juventusu

Autor: J.Č

Ovogodišnji ljetni prijelazni rok bio je jedan od najuzbudljivijih u povijesti.

Mnoge zvijezde promijenile su svoje ‘stanište’, a najpopularniji transfer zasigurno je povratak Cristiana Ronalda u Manchester United iz Juventusa.

I dok se u Torinu navikavaju na život bez najveće zvijezde, talijanski mediji pišu kako je svlačionica ‘Stare dame’ ‘prodisala’ otkad nema Portugalca.

‘Nije se trudio’

“Njegovo prisustvo imalo je ogroman utjecaj na nas. Sam trening s njim nam je donio nešto u ekipi, no igrači su podsvjesno počeli misliti da će se utakmice s njim same pobijeđivati”, rekao je nedavno Leonardo Bonucci za The Athletic.

Nove detalje o Portugalčevom boravku u Italiji objavio je Tuttosport.

“Ronaldo se nije trudio u obrani te se nije prilagođavao momčadi. Konstantno je kršio pravila svlačionice koja su uvijek počivala na vrijednostima jednakosti i poniznosti. Igrači su počeli osjećati nejednakost, bilo im je dosta svega, osim toga, to se vidjelo na terenu i van njega”, piše Tuttosport.

Ronaldo je za Juventus odigrao 134 utakmice, postigao je 101 gol te upisao 22 asistencije.