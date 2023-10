Stadion u Hrvatskoj hvalili zbog posebne ljepote, sad ga čeka obnova

Sportska infrastruktura u Hrvatskoj je već dugo bolna tema, a dok se čeka da se stvari pokrenu s novim Maksimirom i s obnovom Poljuda, na hrvatskom jugu se radi na stadionu Gospin dolac, biseru na kojem domaće utakmice igraju nogometaši Imotskog.

Smješten uz Modro jezero i ispod tvrđave Topana, Gospin dolac je u posebnom okruženju zbog kojeg je ljepotu hvalio i BBC, stavljajući ga na popis 10 najljepših stadiona na svijetu u tekstu iz 2017. godine.

Danas se ovaj stadion nakon početka obnove očekuje u novom izdanju, a o tom projektu je za HRT pričao Luka Đuzel, predsjednik NK-a Imotski.

U obnovu se uključilo puno ljudi, svatko na svoj način, a dio projekta je kampanja naziva “Stolac za Gospin dolac”.

“Jedna sjedalica s postavljanjem košta 20 eura. Išli smo na sve društvene mreže i kroz medije, uključilo se dosta ljudi”, rekao je Đuzel o ovoj akciji za HRT.

