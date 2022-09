SRUŠILI SU REKORD DA GA DOVEDU: Ovom treneru sjajno sjela Dinamova ‘pljuska’, a sve je usporila tužna vijest…

Samo dan nakon što je Dinamo svladao Chelseaja na početku puta u skupinama u ovosezonskoj Ligi prvaka, iz Londona je stigla vijest da je klub otpustio Nijemca Thomasa Tuchela, a pri kraju tjedna, novi čovjek na klupi je već tu. Tuchela nasljeđuje Graham Potter, 47-godišnji engleski stručnjak koji je do sada vodio Brighton, a novi izazov bit će mu daleko najzvučniji u trenerskoj karijeri.

Potter nije bio jeftino rješenje za Chelsea. S obzirom na to da je bio pod ugovorom s Brightonom, londonski klub je za njegovo dovođenje morao platiti odštetu, a londonski The Times donio je informaciju da je riječ o iznosu od 22 milijuna funti, odnosno 25,3 milijuna eura. Time se novi trener Londončana može pohvaliti da je sada najskuplji po uplaćenoj odšteti za njegovo dovođenje.

Do sada, rekord je držao Julian Nagelsmann, sadašnji trener Bayerna. Na klupu bavarskog velikana došao je prošlog ljeta, a RB Leipzigu, njegovom nekadašnjem klubu, za to je pripala odšteta od 20 milijuna eura.

Potter je u Chelseaju već predstavljen kao novi trener, o čemu smo pisali, a po dolasku, ipak će još morati pričekati vođenje svoje nove momčadi s klupe. Razlog je, dakako, žalost u Velikoj Britaniji zbog jučerašnje smrti kraljice Elizabete II., zbog čega je došlo do odgode utakmica sedmog kola koje su trebale biti odigrane ovog vikenda. Novi termin odgođenog kola još nije objavljen.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.

Chelsea je sutra trebao igrati londonski dvoboj protiv Fulhama, na gostovanju u tom susretu, a nakon odgode, Potter će prvu utakmicu u novom klubu imati u srijedu u Ligi prvaka, kod kuće protiv Red Bull Salzburga. Poslije poraza od Dinama na Maksimiru, za Londončane u tom susretu neće biti izbora. Imperativ im je pobjeda.

Chelsea je u skupini D Lige prvaka na nuli nakon prvog kola, dok je austrijski klub došao do boda kod kuće, s 1:1 protiv Milana. Nakon susreta s Red Bull Salzburgom, Potter bi prvu prvenstvenu utakmicu na klupi novog kluba trebao imati za devet dana, 18. rujna u zvučnom dvoboju s Liverpoolom, koji je također pogođen rezultatskim problemima.

Prije dolaska u Chelsea, Potter je u Brightonu ostavio trag nakon što je na klupu tog kluba stigao u svibnju 2019. godine. U prvoj sezoni vodio je momčad do 15. mjesta u Premiershipu, sezonu nakon toga Brighton je bio 16., dok je na prošlosezonskom putu plasman bio najbolji za klub u najjačem rangu natjecanja, sa završetkom prvenstva na devetom mjestu.

Rano u novoj sezoni Brighton je sjajan, nalazi se na četvrtoj poziciji, a Potterov zadatak sada će biti da što brže pretekne svoj bivši klub. Chelsea je trenutno na šestom mjestu u gustoj situaciji na vrhu ljestvice, s pet bodova zaostatka za vodećim Arsenalom.

Prije nego je stigao u Brighton, Graham Potter je svoj put na klupi u ulozi glavnog trenera počeo izvan domovine. Od 2011. do ’18. bio je u švedskom Oestersundu, s kojim je iz četvrte lige došao do najjačeg ranga tamošnjeg natjecanja, a u travnju 2017. je s momčadi slavio naslov u švedskom Kupu. Nakon toga, vodio je Oestersund i do prolaska skupine u Europskoj ligi, s nastupom u eliminacijskoj fazi u kojoj je slavio londonski Arsenal.

Graham potter won three promotions and the svenska cupen with Ostersund, leading them to the 2017-2018 UEFA Europa knock out stage. He was appointed manager of championship club Swansea city in June 2018,and moved up to Brighton of the premier league a year after. pic.twitter.com/E9o5QFMecm

— Francis (@OnyedumFrancis) September 8, 2022